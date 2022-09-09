В Барнауле продают монету с изображением Елизаветы II

В Барнауле выставили на продажу австралийскую монету с изображением Елизаветы II. Объявление опубликовано на Avito.

Монету номиналом 50 центов продавец оценил в 400 рублей. Он указал, что товар был в употреблении, но при этом уточнил, что состояние — хорошее.

Фото: Avito

8 сентября на 97-м году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II. Она также была монархом Канады, Австралии и ещё 12 государств. Новым королём Великобритании стал принц Чарльз.