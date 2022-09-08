Да здравствует король. Принц Чарльз стал новым монархом

Принц Чарльз, сын Елизаветы II, стал новым монархом Великобритании.

«После смерти королевы принц Чарльз немедленно стал новым монархом», — сообщает телеканал Sky News.

Официально провозгласить Чарльза королем должны на заседании совета престолонаследия, который соберется как можно скорее. Как заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, он возьмет себе имя Карл III.

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Общество Умерла королева Великобритании Елизавета II

Напомним, что 8 сентября в возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II. Она стала самым долгоправящим монархом в британской истории, а также старейшим главой государства в мире.