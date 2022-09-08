Умерла королева Великобритании Елизавета II

Королева Великобритании Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет в замке Балморал в окружении членов королевской семьи. Об этом сообщается на официальном сайте королевской семьи.

Наследовать престол должен 73-летний принц Уэльский Чарльз. Дата похоронных процессий станет известна позднее.

Напомним, Елизавета Александра Мария родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне. Она взошла на престол после смерти своего отца Георга VI в 1952 году в возрасте 25 лет. Елизавета II является самым долгоправящим монархом в британской истории, а также старейшим главой государства в мире.

Напомним, что её супруг, принц Филипп, герцог Эдинбургский, умер в возрасте 99 лет 9 апреля 2021 года.