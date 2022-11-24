В Барнауле прокуратура проверяет неаварийный жилой дом, который «треснул» с четырёх сторон

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил проверить информацию о ненадлежащем состоянии жилого дома, трещины по которому пошли ещё в середине 1990-х годов, сообщает региональная прокуратура.

Ранее amic.ru рассказал, как люди живут в доме № 19а по улице Папанинцев: с каждой стороны здания образовались довольно широкие трещины, фундамент разрушается, дом заваливается в сторону, при этом чиновники пишут отписки на все обращения, а в управляющей компании, по словам жителей, и вовсе не видят проблемы, ведь дом не считается аварийным.

«В СМИ размещена публикация о нахождении в ненадлежащем состоянии жилого дома в Барнауле и непринятии мер по проведению ремонта ответственными организациями. В ходе проверки будет проведён осмотр с участием специалистов в целях определения безопасности данного строения. Оценена деятельность должностных лиц и обслуживающих организаций», — рассказали в ведомстве.

В краевом СК начали доследственную проверку. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства и дать оценку «действиям должностных лиц, в чью компетенцию входит надлежащий контроль за состоянием жилищно-коммунальной сферы города».

Накануне в Барнауле после публикации amic.ru следователи начали проверку дома, где из-за трещины жильцы подпирают потолок балками.