В Бельмесево открыли обновленный памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

В барнаульском поселке Бельмесево 7 мая открыли обновленный памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Поздравляю вас со священным и великим для всех нас праздником — 77-летием Победы в Великой Отечественной войне! Мы никогда не перестанем благодарить за подвиги ветеранов-фронтовиков и тружеников тыла за возможность спокойно жить и работать, строить планы на будущее. Стойкость и мужество наших воинов являются примером для каждого из нас. Желаю всем крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия!» — сказал присутствующим Вячеслав Франк.

Градоначальник отметил, что решение о реконструкции памятника приняли вместе с активом жителей поселка. Вместо мемориального щита установлена гранитная стела, на которой размещены 174 фамилии жителей п. Бельмесево, погибших в годы войны.

Также здесь провели благоустройство прилегающей территории. Уложили плитку, заменили ограждения и разбили клумбы.

На проведение работ из городского бюджета выделили 1,9 млн рублей.

Председатель ТОС поселка Бельмесево и Конюхи Елена Вольф от лица местных жителей поблагодарила мэра города и депутата Госдумы Даниила Бессарабова за помощь в реконструкции мемориала.