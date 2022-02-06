В Бийске отложили открытие второго городского травмпункта

В Бийске из-за сложной эпидемиологической ситуации сдвинули сроки открытия травмпункта в горбольнице № 2. Как сообщают “Вести Алтай”, ранее отделение считали возможным запустить в конце января, однако сейчас очевидно, что произойдёт это не раньше, чем ситуация по COVID-19 стабилизируется.

Напомним, с конца 2020 года в Бийске работает всего одно отделение травматологии — в центральной городской больнице. Травмпункт в горбольнице № 2 был закрыт, так как сейчас это медицинское учреждение имеет профиль ковидного госпиталя.

Добираться в травмпункт центральной горбольницы большинству бийчан неудобно, к тому же там постоянные очереди. Сейчас отделение обслуживает не только Бийск с населением в 200 тысяч человек, но и весь городской округ — почти 400 тысяч жителей.