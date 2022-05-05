В Госдуме опровергли слухи о подготовке всеобщей мобилизации

Поводов для мобилизации в России нет и не будет в будущем, заявил «Интерфаксу» зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Данные слухи появляются со ссылкой на иностранные источники с целью посеять некоторую неразбериху, панические настроения среди населения», — считает парламентарий.

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Вопрос дня Правда ли, что 9 мая в России объявят всеобщую мобилизацию?

В последние дни россияне активно обсуждают возможность введения мобилизации в стране 9 мая. Причём впервые об этом сообщили западные СМИ со ссылкой на министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который заявил, что не удивился бы, если бы в РФ объявили всеобщую мобилизацию. При этом сам Уоллес подчеркнул, что это лишь его мнение. В интернете однако публикация разошлась в усечённом виде и каждый стал интерпретировать её по-своему.

4 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков эти слухи опроверг, назвав их «неправдой и чушью».