В Москве уроженец Барнаула пытался сбросить ребенка с балкона 13 этажа

В Москве уроженец Барнаула попытался сбросить ребенка с балкона с 13 этажа, будучи под наркотиками. Как сообщает паблик «Инцидент Барнаул», происшествие случилось 12 сентября в районе Новокосино.

Отец полуторагодовалой девочки выбегал из комнаты на балкон и кричал, что скинет малыша. Один раз неадекват почти перекинул ребёнка через ограждение. Спасти его удалось благодаря оперативным действиям полицейских. Сообщалось, что правоохранитель перелез на балкон и задержал преступника.



По данным СМИ, задержанным оказался 27-летний уроженец Барнаула 27-летний. Он находился под воздействием наркотиков. Супруга задержанного рассказала, что вышла из дома на несколько минут. Мужчина не поверил, что она ушла на молочную кухню и устроил скандал. После попрощался с женой и сказал, что планирует выпрыгнуть с дочкой из окна.

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Происшествия Мужчина угрожал сбросить маленького ребенка с 13-го этажа в Москве

Отмечается, что мужчина несколько раз судим: кража, посягательство на жизнь сотрудника полиции, угроза убийством и применение насилия в отношении представителя власти. Теперь ему грозит новое уголовное дело и новая строчка в криминальной карьере.