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В России захотели запретить ввоз зарубежных компьютеров и ноутбуков

Чиновники и ритейлеры инициативу не поддержали

28 декабря 2022, 17:15, Никита Черников

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Российское правительство обсуждает возможность запретить ввоз компьютеров и ноутбуков Dell, HP, HPE, Acer, MSI, Inspur, Asus, Lenovo и Fujitsu. Как пишет «Ъ», с такой инициативой выступила отечественная компания ICL.

Также вендор предложил стимулировать спрос на российские компьютеры с помощью 20-процентного кэшбэка и выдавать дистрибуторам льготные кредиты на закупку отечественной электроники для дальнейшей реализации.

Однако торговые сети и чиновники во время обсуждения инициативы выступили против ограничения параллельного импорта, так как ассортимент в таком случае может сократиться, а объём нелегальных поставок — вырасти. В то же время идею кэшбэка участники встречи поддержали.

Ранее в России появились ноутбуки и мини-ПК с китайским процессором KaiXian, их начал продавать отечественный бренд «Тонк».

Комментарии 21

  • Dell, HP, HPE, Acer, MSI, Inspur, Asus, Lenovo и Fujitsu - то есть примерно всех) Ню-ню.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Давно пора Достанем счёты на костяшкпх Арефмитические машинки И пойдём порядки наводить дальше
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Вот как сделаете технику (да и всё прочее ) на уровне, вот тогда и запрещайте , А пока качества 0 , амбиций вагон
    28 декабря, Гость   Ответить
  • А законодательные инициативы начинающиеся со слова Разрешить бывают?
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Если речь про компы в сборе, кроме буков конечно, то пофигу. А вот если комплектуху хотят запретить к ввозу - то я категорически против такого решения.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Вот как сделаете технику (да и всё прочее ) на уровне, вот тогда и запрещайте - так не интересно же. Им надо наоборот - чтобы покупали то говно, что уже есть. А для этого надо запретить вообще все, кроме.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Им надо наоборот - чтобы покупали то говно, что уже есть. - Так пусть депутаты первые пример и покажут, а то даже на ниши машины пересаживаться не хотят, не говорю уж о другом
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Вчера зашёл в СпортМастер, внуку футболисту что нибудь присмотреть к Новому году И грустно мне сало Кроме гавнища демикса, в котором и ноги сгорят и тело, ни чего нет Пора импоитозамещптнлям открывать швейные фабрики"Динамо" и поднимать из могилы "ЭФСИ" А так де у косоглазых друзей в место ковида и свинячего гриппа выпрашивать кеды"два мяча"
    28 декабря, Гость   Ответить
  • А чё? Не хотят российские нубуки с аккумуляторами от КАМАЗА покупать? Там же клавиши вечные, из чугуна! Эх, не хрена ещё в родимом, кованном, из конструкционной стали, нубуке не разбираемся...
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Давно пора перестать кормить наших врагов
    28 декабря, Гость   Ответить
  • бизнес-не чего личного
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Давно пора перестать кормить наших врагов ---- Они даже не заметят, когда мы их перестанем кормить.)))
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Кому-то этот запрет принесёт хорошую прибыль.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Кому-то этот запрет принесёт хорошую прибыль.-А что раньше мешало производить хорошую продукцию и получать хорошую прибыль
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Это какой-то маразм! Мы с этими инициативами попадем в каменный век. Завалите рынок своей конкурентной IT продукцией, только потом квакайте. Курочка в гнезде, яичко в п....е, а вы уже на весь свет кукарекаете!
    28 декабря, Гость   Ответить
  • на счеты переходим?
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Бизнесмен, возьми лучше учебник русского языка, чтобы не делать в слове из четырёх букв по пять ошибок.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • А помните как-то усердно рекламировали новый отечественный смартфон yotaphone? Знаменитые политики говорили, что убрали из обихода айфон, и все теперь с нашим. В итоге про него давно ничего не слышно. Прочитал, уже сняли с продажи. Что-то пошло не так
    28 декабря, Гость   Ответить
  • А что раньше мешало производить хорошую продукцию и получать хорошую прибыль----Ну тут цель получать хорошую прибыль НЕ ПРОИЗВОДЯ хорошую продукцию
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Плохому танцору всегда что-то мешает…
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Давно пора перестать кормить наших врагов - вау, как я понимаю, лично вы врагов уже не кормите, и ваш комментарий написан не с вражеского смартфона или компуктера, а исключительно с нашего скрепного? Марку озвучьте? Не может же быть, чтобы вы с поганого западного гаджета писали?
    29 декабря, Гость   Ответить
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