В России захотели запретить ввоз зарубежных компьютеров и ноутбуков

Чиновники и ритейлеры инициативу не поддержали

28 декабря 2022, 17:15, Никита Черников

Фото: unsplash.com

Российское правительство обсуждает возможность запретить ввоз компьютеров и ноутбуков Dell, HP, HPE, Acer, MSI, Inspur, Asus, Lenovo и Fujitsu. Как пишет «Ъ», с такой инициативой выступила отечественная компания ICL.

Также вендор предложил стимулировать спрос на российские компьютеры с помощью 20-процентного кэшбэка и выдавать дистрибуторам льготные кредиты на закупку отечественной электроники для дальнейшей реализации.

Однако торговые сети и чиновники во время обсуждения инициативы выступили против ограничения параллельного импорта, так как ассортимент в таком случае может сократиться, а объём нелегальных поставок — вырасти. В то же время идею кэшбэка участники встречи поддержали.

Ранее в России появились ноутбуки и мини-ПК с китайским процессором KaiXian, их начал продавать отечественный бренд «Тонк».