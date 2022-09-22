В школы предложили вернуть начальную военную подготовку из-за «новых реалий»

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил вернуть в школы начальную военную подготовку, сообщает РИА Новости.

«Направил министру просвещения Сергею Кравцову обращение вернуть начальную военную подготовку в школьную программу. Это очень важно в новых реалиях», — пояснил депутат.

Чернышов подчеркнул, что старшеклассники «должны уметь самые элементарные вещи в рамках системы образования».

«Мы обязаны вернуть добрые традиции в системе образования», — указал парламентарий.

Напомним, 21 сентября Владимир Путин в своём обращении к согражданам объявил о начале частичной мобилизации в стране. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в вооружённые силы призовут 300 тысяч резервистов.