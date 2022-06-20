В Telegram запустили платную подписку Premium
За 449 рублей пользователи получат ряд дополнительных возможностей
20 июня 2022, 10:54, Илья Звягинцев
В Telegram появилась платная подписка премиум, стоимость которой составляет 449 рублей в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В Telegram отметили, что мессенджер активно развивается, а теперь пользователи имеют возможность поддержать разработчиков. Взамен они получат ряд дополнительных преимуществ.
«Подписчики смогут загружать файлы объёмом до 4 Гб, скачивать файлы на максимальной скорости, отправлять уникальные стикеры и реакции, использовать дополнительные инструменты для управления чатами и получат множество других преимуществ», — сказано в сообщении.
При этом все привычные пользователям функции мессенджера и дальше будут доступны бесплатно.
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