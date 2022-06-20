В Telegram запустили платную подписку Premium

В Telegram появилась платная подписка премиум, стоимость которой составляет 449 рублей в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В Telegram отметили, что мессенджер активно развивается, а теперь пользователи имеют возможность поддержать разработчиков. Взамен они получат ряд дополнительных преимуществ.

«Подписчики смогут загружать файлы объёмом до 4 Гб, скачивать файлы на максимальной скорости, отправлять уникальные стикеры и реакции, использовать дополнительные инструменты для управления чатами и получат множество других преимуществ», — сказано в сообщении.

При этом все привычные пользователям функции мессенджера и дальше будут доступны бесплатно.