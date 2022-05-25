VK запустил бета-версию своего магазина приложений для Android

Бета-версия отечественного магазина приложений RuStore стала доступна для пользователей смартфонов на Android. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу VK.

«VK при поддержке Минцифры России разработала и запустила бета-версию магазина приложений RuStore для пользователей мобильных устройств под управлением операционной системы Android. Загрузить RuStore на смартфон можно на официальной странице магазина rustore.ru», — рассказали в компании.

Сейчас пользователям доступно более 100 приложений — сервисы VK, «Яндекса» и «Сбера», «Госуслуги», приложения мобильных операторов, маркетплейсы и игры. Часть разработчиков получили доступ к личному кабинету, через который они могут загружать приложения на площадки.

«Согласно дорожной карте проекта, планируется, что летом текущего года в RuStore будет интегрирована платформа push-уведомлений, платёжная система, а также появятся рейтинги приложений. До конца года будут запущены аналитические и маркетинговые инструменты», — отметили в пресс-службе.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что в будущем магазин приложений может быть востребован зарубежными поставщиками сервисов, которые заинтересованы в монетизации своих приложений для российских пользователей.