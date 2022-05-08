Власти Барнаула рассказали, как будут строить разворотное кольцо у моста на Новом рынке

Власти Барнаула обсудили подготовку к строительству разворотного кольца у моста на Новом рынке, которое начнут возводить уже 10 мая, сообщает пресс-служба мэрии.

В ходе выездного совещания замглавы горадминистрации по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев рассказал, с чего начнутся эти работы, которые по плану продлятся до 22 мая.

«В первый день планируется произвести разбивку оси трамвайного пути, а также определиться с местами установки опор контактной сети. Рабочим предстоит вскрыть дорожное полотно, демонтировать верхнее строение пути, провести подготовку основания путевого строения, выполнить монтаж рельсошпальной решётки, балластировку, подъёмку, подбивку, выправку и рихтовку пути. Также будут проведены работы по бурению скважин под опоры контактной сети, их установка, монтаж несущего троса и кабельных проводов. При строительстве разворотного кольца будет уложено 155 метров строения одиночного пути. Для этого будет использовано более 200 тонн щебня, 19 тонн рельсов, 285 деревянных шпал, установлено восемь новых опор контактной сети и проложено около 500 метров несущего троса и 200 метров контактного провода», — приводит слова чиновника пресс-служба мэрии.

Шеломенцев также отметил, что в ночь с 9 на 10 мая будет нанесена разметка для организации выделенных полос для общественного транспорта, для того чтобы с 10 мая организовать по ним движение.

Кроме того, присутствующий на совещании мэр Барнаула Вячеслав Франк поручил обеспечить комфортные и безопасные условия передвижения для пешеходов через мост, а также организовать на территории освещение и благоустроить её.

«Этим переходом люди будут пользоваться долгое время. Важно сделать эту территорию комфортной и безопасной, предусмотреть места отдыха для пожилых людей, установить лавочки, где это необходимо», — сказал градоначальник.

В связи с началом строительства первого разворотного кольца с 10 мая движение по проспекту Ленина из центра города по чётной стороне в районе путепровода будет перекрыто. Общественный и личный транспорт будет перенаправлен в объезд по проспекту Калинина с выходом на проспект Ленина по улице Аносова. Движение общественного электротранспорта по путепроводам будет сохранено в обе стороны.

Фото: «Вечерний Барнаул»

Полностью движение по проспекту Ленина в районе Нового рынка закроют с 25 мая до конца 2023 года для ремонта путепровода. Amic.ru в связи с этим ранее сообщал, как будет ходить общественный и личный транспорт во время реконструкции моста.