Я куплю тебе дом. Что ждёт знаменитых лебедей в Барнауле после закрытия моста на Новом рынке

Мэрия Барнаула намерена найти новое место для знаменитого лебедя Андрюши и его семейства из-за закрытия путепровода на проспекте Ленина в районе Нового рынка. Последние 15 лет мост является достопримечательностью Барнаула из-за лебединых композиций, которые его украшают. Сейчас городские власти ищут новое место, куда можно было бы перенести известные композиции. Об этом журналистам заявил заместитель главы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев.

Что будет с лебедями?

Пока власти города не решили, где разместить фигуры птиц. Сейчас обсуждается несколько вариантов. По словам Шеломенцева, арт-объекты стали символом путепровода. При создании телеграм-канала о реконструкции моста чиновники использовали символ лебедя Андрюши.

«С лебедем точно всё будет хорошо. Мы понимаем, что он вызывает у населения определённые эмоции», — отметил Шеломенцев.

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Чем известны лебеди?

Первого лебедя, знаменитого Андрюшу, установил в 2005 году почётный житель города Барнаула и заслуженный тренер по самбо Валерий Метелица. С тех пор композиции стали символом путепровода и Барнаула. Позже здесь появились остальные обитатели трубы, в результате чего мост начали называть лебединым. Но в 2015 году Валерия Метелицы не стало и ухаживать за птицами теперь некому, что печально сказалось на их внешнем виде.

Долгое время обсуждалось, что композиции могут перенести в барнаульский зоопарк. Директор «Лесной сказки» Сергей Писарев заявлял о готовности приютить фигуры птиц.

«Зоопарк готов их принять, как на время работ на мосту, так и на более длительный срок. Вопрос лишь в том, как к этому отнесётся общественность. У нас же давно привыкли только кричать, не предлагая взамен ничего конкретного. Могут и на личности перейти: лебедя сделал Валерий Метелица, мол, при чём здесь Писарев. Но я всегда готов поддержать хорошие идеи. Кроме Андрюши, среди лебедей есть много ценных экземпляров, которые нужно обязательно сохранить», — говорил в начале 2021 года Сергей Писарев.

Когда начнётся ремонт путепровода на проспекте Ленина?

10 мая начнётся строительство трамвайного кольца у ТРЦ «Пионер». На это время будет закрыто движение по мосту из центра Барнаула. С 25 мая будет перекрыто полностью движение по путепроводу. Завершить все ремонтные работы обещают к концу 2023 года. Стоимость реконструкции составит около 1,7 миллиарда рублей.