Юрист объяснил, почему «Макдоналдсы» могут остаться в Барнауле после ухода бренда из России

Рестораны «Макдоналдса» могут продолжить работать в Барнауле — по крайней мере до окончания действия соглашения между ООО «Макдоналдс» и ООО «ГиД», которому по франшизе принадлежат многие сибирские рестораны с буквой «M». При этом точки будут оставаться легальными. Сейчас всё упирается в контракт, который заключён между сторонами. Об этом рассказала барнаульский юрист Анна Татарникова.

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Контракт всему голова

Новокузнецкая компания ООО «ГиД» владеет сибирскими «Макдоналдсами» с 2015 года. Она ведёт бизнес в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и в Алтайском крае под американским брендом по договору коммерческой концессии, подписанному с американским ООО «Макдоналдс». То есть эти рестораны открыты по франшизе и подчиняются ей, а не американцам.

По словам Татарниковой, контракт между ООО «ГиД» и «Макдоналдс» ещё никто не отменял, франшиза официально зарегистрирована. Поэтому сибирские «Макдоналдсы» могут работать, пока соглашение действует. Его условия и сроки, конечно, известны только самим компаниям. Но, говорит юрист, очевидно, что договор не бессрочный, и когда он истечёт — придётся менять название. Это может произойти хоть через месяц, хоть через пять лет.

Но в контракте может быть прописано и положение, касающееся ухода американской сети с рынка. В таком случае придётся его соблюсти.

«„Макдоналдс“ мог предусмотреть, что будет с фирмой в случае ухода с рынка, и в договоре это прописать. Например, они скажут „до свидания“ в соответствии с каким-то пунктом. Но если такого пункта нет, то вполне возможно, что в Сибири будет „Макдоналдс“», — рассказала юрист.

Анна Татарникова отмечает, что договор можно разорвать в одностороннем порядке, но, опять же, если такой пункт есть в контракте.

Причём расторжение должно быть связано с нарушением компанией каких-то условий договора — например, с поступками, которые причиняют бренду вред. Пока же с иском о расторжении контракта никто не обращался, всё работают так, как прежде.

«Макдоналдс» в ТЦ «Лето"/ amic.ru

«Макдоналдс» будет «поддельным»?

В любом случае ООО «Макдоналдс» не сможет заставить ООО «ГиД» сменить название у своих точек вне легального поля, объясняет юрист. ООО «ГиД» способен сделать это добровольно, но в этом фирма вряд ли заинтересована.

Если же «Макдоналдс» останется в Сибири, то франчайзи нельзя будет упрекнуть в том, что он нелегально держит ушедший бренд. Ведь всё официально зарегистрировано, и ООО «ГиД» законно использует товарный знак.

Правда, одно «но» всё-таки будет. Раньше руководство сибирских точек действовало под контролем корпорации — обучало сотрудников, составляло меню и так далее. Теперь придётся работать самостоятельно. Но это не делает сибирский «Макдоналдс» неправильным, говорит юрист.

Ранее в ООО «ГиД» рассказали amic.ru, что их рестораны в ближайшее время точно не закроются. Пока они работают в обычном режиме и окончательного решения о смене названия не приняли.

Как пишет «Фонтанка», рестораны могут перейти одному из франчайзи, которые владели частью «Макдоналдсов» (ООО «Развитие РОСТ», ООО «Региональная сеть предприятий питания» и ООО «ГиД»). Источник издания утверждает, что, скорее всего, именно ООО «Гид» получит точки. Но в таком случае название придётся изменить.

Напомним, что «Макдоналдс» объявил о своём уходе с российского рынка 16 мая. Сеть общепитов планирует продать свой бизнес в стране. Точки сменят название, при этом сохранят меню, коллектив и соглашения с российскими поставщиками.

До этого, 8 марта, «Макдоналдс» закрыл свои рестораны в России и приостановил деятельность из-за начала спецоперации России на Украине. Однако «Макдоналдсы», работающие по франшизам, продолжили функционировать.

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Общество Пока открыты. Что будет с ресторанами «Макдоналдс» в Барнауле и сменится ли у них название?