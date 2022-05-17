Пока открыты. Что будет с ресторанами «Макдоналдс» в Барнауле и сменится ли у них название?

Рестораны «Макдоналдс» в Барнауле и в Сибири в ближайшее время не закроются. Пока они работают в обычном режиме, а окончательного решения по поводу смены их названия ещё не принято. Об этом изданию amic.ru рассказали в ООО «ГиД», которое владеет точками в Барнауле.

«Пока решения нет по этому поводу и неизвестно, когда оно будет. Предприятия работают, срочно нас не заставляют ничего закрывать. Больше ничего не можем прокомментировать», — сообщили в компании.

В центральном офисе «Макдоналдса» трубку никто не взял, и комментария там получить не удалось.

Сейчас ООО «ГиД» владеет ресторанами по договору коммерческой концессии. И в одностороннем порядке ООО «Макдоналдс» может разорвать его, только если в документе есть такой пункт. На данный момент об условиях договора ничего неизвестно.

Но есть и другие варианты. По словам экспертов, американская компания может купить ООО «ГиД», и тогда он сам поменяет название. Также франчайзи может отказаться от использования бренда, если ей предложат выгодные условия.

Но имеется и сценарий, при котором у ООО «ГиД» останутся и рестораны, и название менять не придётся. Так, суды могут встать на сторону франчайзи, если американский «Макдоналдс» не договорится с местными владельцами сети. В общем, судьба барнаульских «Макдоналдсов» остаётся неопределённой.

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16 мая «Макдоналдс» объявил об уходе с российского рынка. Компания намерена продать свой бизнес в стране. Точки с новым названием откроются в середине июня. Коллектив, сеть ресторанов и меню сохранится, однако бренд сменится, пишет ТАСС. Кроме того, даже сотрудничество с российскими поставщиками сохранится. Их у «Макдоналдса» более 90%.

Кому именно достанутся российские «Макдоналдсы», пока неизвестно, детали сделки не разглашаются. Однако, как пишет «Фонтанка» со ссылкой на свои источники, денежной сделки может и не быть, а рестораны перейдут под управление одному из франчайзи (их три — ООО «Развитие РОСТ», ООО «Региональная сеть предприятий питания» и ООО «ГиД»). Источник «Фонтанки» говорит, что наиболее вероятна сделка как раз с ООО «ГиД». В таком случае компания должна будет сменить название и логотип.

Отметим, что «Макдоналдс» ещё 8 марта временно закрыл свои рестораны в России и приостановил операции на рынке РФ из-за политического кризиса на Украине. Однако в Барнауле, Новосибирске и ряде других российских городов «Макдоналдсы» продолжили работать по франшизе. Они управляются не американской корпорацией ООО «Макдоналдс», а тремя компаниями: ООО «Развитие РОСТ», ООО «Региональная сеть предприятий питания» и ООО «ГиД». Под их крылом работают точки в 22 регионах страны.

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