Житель Алтая хотел продать арабскому шейху краснокнижных хищных птиц

Фото: УФСБ по Алтайскому краю

В Алтайском крае у 34-летнего браконьера изъяли пять краснокнижных птиц, которых мужчина намеревался продать, сообщили в региональной ФСБ.

«Согласно заключению специалиста, изъятые птицы принадлежат к отряду соколообразных или древних хищных птиц, семейству соколиных, виду соколов-сапсанов. Указанный вид занесён в Красные книги России, Казахстана и Алтайского края, а также относится к особо ценным диким видам, включённым в приложение № 1 CITES (перечень видов животных и растений, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения)», — рассказали в ведомстве.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Как уточняет «Блогерша Рубцовск», птицы жили в доме.

«Когда птицевод прочитал в интернете, что на аукционе в Саудовской Аравии сокола купили за 173 000 долларов, решил, что настало время разбогатеть, и начал искать шейха. В этот момент и нагрянули правоохранители», — говорится в сообщении.