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Жители Бийска пожаловались на крупные стаи бродячих собак в городе

В своры собираются по 10 собак сразу

06 января 2023, 15:55, ИА Амител

Собака/ Фото: unsplash.com
Собака/ Фото: unsplash.com

Жители Бийска пожаловались на стаи бродячих собак в городе. Видео с псами, которые бегают по улицам наукограда, расходятся по соцсетям. Например, ролики запостили сообщества «Наш Бийск» и «Бийск 22».

На видео заметно, как около 10 собак организованно бродят мимо бийских многоэтажек, на втором ролике другая крупная стая (также численностью около 10 особей) бегает по улицам. 

«Вопрос к мэру города: с этим вообще как-то бороться собираются?» — написала автор одного из видео с собаками. 

Напомним, что в Бийске проблема бродячих собак — далеко не новая. В феврале 2022 года прокуратура наукограда даже заставила мэрию города заняться этим вопросом. Тогда жалоб горожан на эту проблему было так много, что прокуратура организовала проверку и выявила нарушения.

Оказалось, что у мэрии не было контракта с организацией, которая должна заниматься отловом, содержанием и возвратом животных. Властям пришлось заключить соглашение с АНО «ОЗЖ «Преданность». К ответственности прокуроры также привлекли руководителя МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства администрации Бийска».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комментарии 6

  • Новый мэр моментально сейчас решит эту проблему.
    06 января, Гость   Ответить
  • Собака-друг человека!!!
    06 января, Гость   Ответить
  • Собаки, которые сбились в стаю, уже не собаки, у них проснулись волчьи инстинкты. Это дикие звери, и им не место в городах и прочих населенных людьми местах.
    07 января, Гость   Ответить
  • Ага , решат они как же. Ещё летом делала заявку в Преданность, чтобы стерилизовали двух сук на Мамонтова, 18.корпус 7В октябре их уже " плодоносило" 6. Позже написала в администрацию, где мне прислали отписку, что Преданность выезжали по данному адресу, но ни одной собаки не нашли. Наверное , не зная, что сейчас везде расположены камеры и отследить приезжали ли они или нет проще простого. Так вот уважаемая администрация ваша Преданность не приезжала 07.12.22 по данному адресу. А количество собак вы можете сами приехать и посчитать в этом районе. Уверяю вас , что по приезду вы сами встретите стаи животных, которые,почему то, не увидели сотрудники Преданности. Наверное , потому что их там не было ?
    07 января, Гость   Ответить
  • Вопрос: Если собаку стерилизовать, то она не будет лаять и выть по ночам во дворе многоэтажного дома?
    07 января, Гость   Ответить
  • Стая собак, это уже не друзья человека! Тем более когда у них вязка, и дикие инстинкты проявлены более агрессивно. Одна шавка кинется на человека, и вся стая (стайный инстинкт) ринутся за ней. При наличии смартфонов на руках у людей, достаточно фото отправить в Мэрию, или иной обозначенный населению адрес, и принимать меры немедленно, пока не покусали детей и взрослых! Не надо ждать, пока они не покалечат, или не убьют кого то из людей!!
    07 января, Гость   Ответить
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