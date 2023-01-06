Жители Бийска пожаловались на крупные стаи бродячих собак в городе

В своры собираются по 10 собак сразу

06 января 2023, 15:55, ИА Амител

Собака/ Фото: unsplash.com

Жители Бийска пожаловались на стаи бродячих собак в городе. Видео с псами, которые бегают по улицам наукограда, расходятся по соцсетям. Например, ролики запостили сообщества «Наш Бийск» и «Бийск 22».

На видео заметно, как около 10 собак организованно бродят мимо бийских многоэтажек, на втором ролике другая крупная стая (также численностью около 10 особей) бегает по улицам.

«Вопрос к мэру города: с этим вообще как-то бороться собираются?» — написала автор одного из видео с собаками.

Напомним, что в Бийске проблема бродячих собак — далеко не новая. В феврале 2022 года прокуратура наукограда даже заставила мэрию города заняться этим вопросом. Тогда жалоб горожан на эту проблему было так много, что прокуратура организовала проверку и выявила нарушения.

Оказалось, что у мэрии не было контракта с организацией, которая должна заниматься отловом, содержанием и возвратом животных. Властям пришлось заключить соглашение с АНО «ОЗЖ «Преданность». К ответственности прокуроры также привлекли руководителя МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства администрации Бийска».