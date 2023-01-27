Жители Санниково единогласно проголосовали против строительства экотехнопарка

Назначение отданной под экотехнопарк земли в генплане планируется изменить

27 января 2023, 08:01, ИА Амител

Общественные слушания в Санниково / Фото: Екатерина Смолихина

Жители села Санниково и других населённых пунктов Первомайского района единогласно проголосовали против строительства экотехнопарка рядом с посёлками Берёзовка, Солнечный и Новый. Власти района вынесли на голосование проект, по которому меняется назначение отданной под мусорный полигон земли. Люди с предложением согласились. Из схемы территориального планирования экотехнопарк уже исключён.

Проект изменений в генплан поступил в сельсовет Санниково от администрации Первомайского района 12 декабря. 26 января в местном ДК по нему прошли публичные слушания, которые собрали 145 человек, все они проголосовали против строительства технопарка.

Перед собравшимися жителями выступил разработчик компании "Земпроект" (она отвечает за генплан этой территории) Ульяна Скороходова. Специалист пояснила, что проект экотехнопарка должны были реализовать ещё с 2001 по 2002 год. Но этот срок давно вышел и о его продлении никто не заявлял.

"Минстрой нам пояснил, что программа неэффективна, никаких запланированных мероприятий там не происходит – соответственно, вряд ли объект будет. Из схемы территориального планирования его убрали. У нас получилась накладка, мы не могли менять генплан, когда не была изменена схема территориального планирования. Сейчас всё утверждено, в схеме Алтайского края технопарка нет. Мы законным путём приведём генплан в соответствие с вышестоящими документами", – пояснила Ульяна Скороходова.

Эксперт объяснила, что место выделили под экотехнопарк, потому что оно являлось территорией спецназначения. Однако после обсуждения с местными жителями планы на эту землю у властей изменились.

Теперь же экотехнопарка в генплане не будет, заверила собравшихся Скороходова. Об этом просили жители Фирсовой Слободы, Санниково и других сёл.

Напомним, что экотехнопарк площадью 550 га в Первомайском районе планировали построить к 2023 году. Однако после многократных обсуждений с жителями и требований от них прекратить строительство краевые власти от своих намерений отказались. Но в актуальном плане Минприроды и в генплане проект остался. Чиновники говорили, что возможность строительства они не исключают. Но если экотехнопарк где-то и появится, то точно не на том месте, которое "отвоевали" жители.