Звездные гости, стихи и песни. Как пройдет на Алтае фестиваль в честь 90-летия Роберта Рождественского

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в 2022 году станет более масштабным, чем обычно, и пройдёт без существенных ковидных ограничений. Гости праздника смогут сходить на концерты, послушать стихи Рождественского и увидеть именитых гостей, среди которых артисты Лариса Долина и Александр Розенбаум. О том, почему обязательно нужно побывать на фестивале и что интересного приготовили организаторы, рассказала министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

Каким будет фестиваль?

В 2022 году отмечают 90 лет со дня рождения известного поэта-песенника Роберта Рождественского. Из-за юбилейной даты фестиваль в его честь на Алтае будет более масштабным. По словам Елены Безруковой, в программу праздника вошло 30 мероприятий. Полной афиши торжеств пока нет, но в Министерстве культуры Алтайского края обещают опубликовать её совсем скоро.

Подготовка к фестивалю тем временем идёт полным ходом. Уже начала работу «лаборатория видеопоэзии» на стихи Рождественского. Кстати, в этом году она проходит уже в третий раз. Скоро начнётся и пленэр Союза художников Алтайского отделения, работы с которого представят на творческих площадках в Косихе. Эти мероприятия носят продолжительный характер, потому их и открыли задолго до начала самого фестиваля, пояснила Елена Безрукова.

Максим Аверин открывает литературный фестиваль им. Рождественского в Барнауле в 2018 году / Фото: amic.ru

Фестиваль в честь Рождественского будет идти три дня — 23, 24 и 25 июня. Если раньше праздник проходил только в Барнауле и Косихе, где жил поэт, то в этом году к праздничным площадкам добавится ещё одна — рабочий посёлок Тальменка.

В Тальменской библиотеке запланирована встреча приехавших на праздник писателей и поэтов. Среди них — гость из Белоруссии. В программе — возложение цветов к памятнику «Алтай-Хатынь», посвящённому российско-белорусской дружбе. На этом монументе выбиты слова Роберта Рождественского, так что выбор этой площадки не случаен.

В этом году празднику коронавирус не помешает и серьёзных ограничений не будет, отмечает министр, если за месяц ситуация кардинально не ухудшится.

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Кто приедет на фестиваль?

Гостями фестиваля в этом году станут главный редактор русскоязычного литературно-художественного журнала Белоруссии «Немига литературная» Анатолий Аврутин, поэты Герман Титов и Дмитрий Мельников. Также приедет лауреат губернаторской премии имени Рождественского. Его имя пока неизвестно. Инкогнито раскроется, когда состоится выбор победителя.

«На этой неделе мы проводим комиссию по присуждению Губернаторской премии имени Роберта Рождественского, после чего мы узнаем, кто же станет лауреатом этой премии. Она присуждается не каждый год, раз в два года, но в этот год, в год 90-летия Рождественского, у нас появится очередной лауреат», — сообщила министр.

Как уже писал amic.ru, самыми звёздными гостями фестиваля станут артисты Лариса Долина и Александр Розенбаум. А ещё ожидается приезд певца Александра Балыкова с группой ViVA.

Конечно, посетит фестиваль и семья Роберта Рождественского. По словам Елены Безруковой, впервые в таком составе. Ожидается приезд дочери поэта — Екатерины Рождественской. Вместе с ней на родину деда приедут двое из троих её сыновей — Дмитрий и Даниил. При этом Дмитрий посетит мероприятие с семьёй — с женой Оксаной и дочкой.

Что интересного будет в Барнауле?

В Барнауле пройдёт первая часть фестиваля имени Роберта Рождественского. Здесь запланированы два мероприятия. 23 июня в концертном зале филармонии презентуют новый творческий проект, а именно — музыкально-поэтический диалог поэтов Роберта Рождественского и Марины Цветаевой. Как отметила Елена Безрукова, это очень необычное сочетание, однако от этого оно становится ещё интереснее.

На следующий день, 24 мая, на сцене театра драмы пройдёт основное мероприятие праздника. В нем примут участие члены семьи Роберта Рождественского. Будут звучать стихи и песни поэта.

Кстати, в этом году торжественные мероприятия проведут именно в театре, а не на улице, как в прошлые годы.

Что интересного будет в Косихе?

В селе Косиха состоится заключительный и самый насыщенный событиями день фестиваля. Елена Безрукова отмечает, что он «расписан буквально по часам».

«На территории Яра любви будет шесть площадок. Мы разработаем специальную схему, где укажем сцену № 1 и сцену № 2, сделаем афишу, чтобы гости смогли сориентироваться. Будет и литературная площадка, и рок-площадка, и фестиваль народного творчества, и площадка профессиональных артистов», — рассказала министр культуры.

Но самое главное оставят на вечер 25 июня. Именно тогда торжественно вручат губернаторскую премию имени Рождественского, потом будет литературный блок и сжатая версия программы филармонии, более адаптированная под уличный формат. Участвовать в этом представлении будет группа ViVA. Затем выступят Долина и Розенбаум.

Напомним, фестиваль Роберта Рождественского проходит ежегодно в июне в Барнауле и на Яру любви в Косихе в память о поэте Роберте Рождественском. Первый раз Рождественские чтения состоялись в 2007 году. С 2012 года в рамках чтений вручают губернаторскую литературную премию имени Роберта Рождественского. Происходит это раз в два года. А в 2017 году чтения получили статус краевого литературного фестиваля.

Кстати, летом 2022 года в Барнауле пройдёт и несколько других масштабных мероприятий. О них можно почитать здесь.

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