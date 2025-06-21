Общежитие алтайского госколледжа собираются отремонтировать за 50 млн рублей
Сейчас у здания есть ряд дефектов, которые подрядчик должен будет устранить
21 июня 2025, 08:00, ИА Амител
Капремонт общежития Алтайского государственного колледжа на ул. Воровского, 104, намерены провести в Барнауле. Руководство ссуза собирается потратить на работы максимум 50,4 млн рублей. Информация об этом есть на сайте госзакупок.
Лот разместили на портале 19 июня, заявки можно подавать до 1 июля. Итоги закупки подведут 3 июля 2025 года. Компания-победитель должна завершить работы не позднее 25 августа 2025 года. Контракт будет действовать до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Сейчас у общежития есть ряд дефектов – например, под фрагментами подошвы фундамента есть вымывание грунта, в стенах подвала наблюдаются замокания, на потолочной поверхности плит перекрытия есть повреждения защитного слоя бетона, встроенные шкафы деформированы, разрушена кирпичная кладка подоконной части и так далее.
В итоге при капремонте подрядчик должен будет предусмотреть:
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увеличение выноса карниза крыши с устройством организованного водостока и элементов безопасности крыши;
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вывод вентиляционных стояков системы водоотведения выше уровня кровли с их утеплением;
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ремонт вентиляционных шахт и каналов выше уровня чердачного перекрытия;
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устройство слуховых окон;
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замену поврежденных фрагментов кирпичной кладки;
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устройство стальных обойм по простенкам и в зоне температурного шва;
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ремонт кирпичной кладки методом инъектирования;
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заполнение пустот под подошвой фундамента нагнетанием раствора;
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понижение уровня пола подвала с обеспечением его высоты до 1,8 тысячи мм;
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утепление наружных стен здания;
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ремонт приямков, устройство входных площадок и крылец, устройство навесов над входами;
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замену оконных и дверных заполнений;
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замену отдельных перегородок по стальному каркасу и замену поврежденных каменных перегородок;
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замену полов, отделочных покрытий и потолков;
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замену систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, восстановление системы вентиляции, сетей связи, видеонаблюдение, пожарной сигнализации, интернета, системы оповещения и так далее.
Отметим, что общежитие построили еще в 1971 году. Всего у здания пять этажей плюс один подземный.
08:36:04 21-06-2025
За такие деньги, при небольшой добавки, можно этот домик снести и построить новый, без этих дефектов.
09:38:38 21-06-2025
Омнительно, что за 50 млн. возможно выполнить заявленный объем работ