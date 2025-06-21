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Общежитие алтайского госколледжа собираются отремонтировать за 50 млн рублей

Сейчас у здания есть ряд дефектов, которые подрядчик должен будет устранить

21 июня 2025, 08:00, ИА Амител

Общежитие на ул. Воровского, 104 / Фото: 2GIS
Общежитие на ул. Воровского, 104 / Фото: 2GIS

Капремонт общежития Алтайского государственного колледжа на ул. Воровского, 104, намерены провести в Барнауле. Руководство ссуза собирается потратить на работы максимум 50,4 млн рублей. Информация об этом есть на сайте госзакупок.

Лот разместили на портале 19 июня, заявки можно подавать до 1 июля. Итоги закупки подведут 3 июля 2025 года. Компания-победитель должна завершить работы не позднее 25 августа 2025 года. Контракт будет действовать до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Сейчас у общежития есть ряд дефектов – например, под фрагментами подошвы фундамента есть вымывание грунта, в стенах подвала наблюдаются замокания, на потолочной поверхности плит перекрытия есть повреждения защитного слоя бетона, встроенные шкафы деформированы, разрушена кирпичная кладка подоконной части и так далее.

В итоге при капремонте подрядчик должен будет предусмотреть:

  • увеличение выноса карниза крыши с устройством организованного водостока и элементов безопасности крыши;

  • вывод вентиляционных стояков системы водоотведения выше уровня кровли с их утеплением;

  • ремонт вентиляционных шахт и каналов выше уровня чердачного перекрытия;

  • устройство слуховых окон;

  • замену поврежденных фрагментов кирпичной кладки;

  • устройство стальных обойм по простенкам и в зоне температурного шва;

  • ремонт кирпичной кладки методом инъектирования;

  • заполнение пустот под подошвой фундамента нагнетанием раствора;

  • понижение уровня пола подвала с обеспечением его высоты до 1,8 тысячи мм;

  • утепление наружных стен здания;

  • ремонт приямков, устройство входных площадок и крылец, устройство навесов над входами;

  • замену оконных и дверных заполнений;

  • замену отдельных перегородок по стальному каркасу и замену поврежденных каменных перегородок;

  • замену полов, отделочных покрытий и потолков;

  • замену систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, восстановление системы вентиляции, сетей связи, видеонаблюдение, пожарной сигнализации, интернета, системы оповещения и так далее.

Отметим, что общежитие построили еще в 1971 году. Всего у здания пять этажей плюс один подземный.

Барнаул ремонт

Комментарии 2

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Гость

08:36:04 21-06-2025

За такие деньги, при небольшой добавки, можно этот домик снести и построить новый, без этих дефектов.

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Сметчик

09:38:38 21-06-2025

Омнительно, что за 50 млн. возможно выполнить заявленный объем работ

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