"Обстановка сейчас сложная": алтайский министр нашёл плюсы от изоляции спортсменов

Максим Рябцев объяснил, как международная ситуация отразилась на алтайском спорте

16 апреля 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Министр спорта Алтайского края Максим Рябцев уверен, что международная изоляция региональных спортсменов не будет бесконечной, но необходимо находить плюсы от такой ситуации. В частности, развивать спортивную инфраструктуру в регионах России. Об этом чиновник рассказал журналистам во время онлайн-конференции.

"Запрет – явление временное. Когда двери полностью откроются, российские спортсмены должны показать свою высокую подготовку и проявить нужные качества для победы", – пояснил Рябцев.

По его словам, плюс нынешней ситуации в том, что будет улучшена инфраструктура отечественного спорта. Вектор развития повернут сейчас внутрь страны. Ряд видов спорта из-за отсутствия современной спортивной базы в России переносил подготовку спортсменов за рубеж. Сегодня появилась возможность развивать виды спорта на территории.

"Следующий немаловажный момент – раньше ведущие спортсмены России были редкими гостями на всероссийских соревнованиях: нередко в те же сроки, когда проходили Кубок России или чемпионат страны, они находились на сборах для подготовки к важным международным стартам или уже выступали на них, но сейчас ситуация изменилась. Сборники участвуют во всех важных российских соревнованиях, резервисты сборной видят лидеров, стремятся подтянуться к их уровню, конкурирует с ними. Это явный плюс", – объяснил министр спорта и добавил, что благодаря сэкономленным на командировках деньгах, на Алтае удастся построить несколько "умных" площадок.

Максим Рябцев заявил, что нынешняя ситуация ударила по карманам спортсменов. Чтобы не терять деньги и практику, многие федерации начинают участвовать в азиатских турнирах. Однако такой подход должен быть точечным.

"Из хороших событий назову приглашение Азиатского олимпийского комитета российским и белорусским спортсменам участвовать в Азиатских играх, которые будут проходить в этом году. Это тоже говорит о том, что интерес у международного спорта к нашим атлетам есть. Если приглашают, значит, видят нашу силу и готовность, так как важно конкурировать с сильными соперниками. И если у всероссийских федераций есть заинтересованность в развитии наших спортсменов, в продвижении, обеспечении им возможности соревноваться на международной арене – такие усилия и такие федерации заслуживают всяческих слов благодарности", – уверен Максим Рябцев.

Несколько дней назад МОК поставил условие для российских спортсменов: чтобы их допустили до международных стартов, необходимо отказаться от флага. Кроме того, наши атлеты не должны служить в армии РФ. Как отметил Рябцев, никто пока не отказался от погонов.