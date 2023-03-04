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Обвиняемую в сотрудничестве с Украиной жительницу Барнаула заключили под стражу

Ей грозит до восьми лет тюрьмы

04 марта 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Жительницу Алтайского края, обвиняемую в сотрудничестве с Украиной, заключили под стражу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Напомним, о задержании жительницы Барнаула 1978 года рождения стало известно 3 марта. В ведомстве тогда отмечали, что она установила и поддерживала "сотрудничество на конфиденциальной основе с представителем иностранной организации в целях оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности России".

Женщине предъявили обвинение по статье 275.1 УК РФ. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.

Комментарии 26

  • Пора вводить смертную казнь для предателей и конфискацию имущества у всех родственников
    04 марта, Гость   Ответить
  • Задержали москвичку. За финансовую помощь ВСУ.
    04 марта, Гость   Ответить
  • Как-то сначала за женщин взялись. А Абрамович и Фридман на свободе?
    04 марта, Гость   Ответить
  • Знаю двух предателей в Барнауле, за хохлов четырмя ногами оба, жена его хохлушка, он отрицает что хохол, но оба орут что Крым Украина и ненавидят Россию. И деньги почему то получают из бюджета России. Если их нельзя посадить, то хотя бы выгнать с госслужбы можно?
    04 марта, Гость   Ответить
  • Если их нельзя посадить, то хотя бы выгнать с госслужбы можно?---- ну если бы они орали, их бы уже посадили. Ну а если тебе по пьяни кабину разнесли из-за политических споров---может ты сам виноват?
    04 марта, Гость   Ответить
  • Огласи, хотя бы в какой конторе работают (адрес, наименование)
    04 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Доносчику - первый кнут!
    04 марта, Гость   Ответить
  • Маме моей для восстановления паспорта потребовалось свидетельство о рождении. Сделала запрос и ей прислали с Украины требуемый документ. Её теперь тоже могут посадить "за сотрудничество с иностранной организацией"?
    04 марта, Гость   Ответить
  • А почему не огласить, в чем она обвиняется, чего скрывать.
    04 марта, Гость   Ответить
  • Если их нельзя посадить, то хотя бы выгнать с госслужбы можно?---Пишите куда надо
    04 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Вот тут вы правы на все 100 процентов. Я думаю большинство бы поддержали
    04 марта, Гость   Ответить
  • С отличным от Вашего мнением Вы можете не соглашаться, осуждать, Вы можете ненавидеть, это Ваше право, но необходимо защищать и уважать право других свободно выражать свое мнение, что гарантирует Конституция РФ. Помните всегда о том, что у большого числа семей в России и в Украине родственные связи, братья и сестры, а также одноклассники, однокашники, друзья. Не корректно говорить, о ненависти к стране, правильнее говорить о ненависти к конкретным людям.
    04 марта, Гость   Ответить
  • Ключевые слова про сотрудничество "заведомо направленно против безопасности России". Запрос на свидетельство о рождении здесь не при чем, не надо придуряться
    05 марта, Гость   Ответить
  • Огласи, хотя бы в какой конторе работают --- заметил, после логичного вопроса, наступила тишина. А чем проблема? Страшно?
    05 марта, Гость   Ответить
  • Среди чиновников надо провести письменный опрос, какие новые регионы входят в состав РФ
    05 марта, Гость   Ответить
  • Огласи, хотя бы в какой конторе работают --заметил, после логичного вопроса, наступила тишина. А чем проблема? Страшно?------------Дурачок? Модератор не пропустит ни фамилию, ни контору. Оставь свой телефон, я тебе позвоню и скажу. Страшно?
    05 марта, Гость   Ответить
  • Ну а если тебе по пьяни кабину разнесли из-за политических споров---может ты сам виноват?---------------Если тебе хохлы по пьяне кабину постоянно разносят, ты на всех то не проецируй. Уж я то в своей стране с хохлами управлюсь, сдерживаюсь, чтобы рожу этому коллеге не начистить.
    05 марта, Гость   Ответить
  • Гость, ты мягкое с тёплым не путай.если что то ненравится можеш составить компанию этой предательнице.
    05 марта, Гость   Ответить
  • Гость, невыесняй,меньше знаеш крепче спиш.
    05 марта, Гость   Ответить
  • Уж я то в своей стране с хохлами управлюсь--Обижают в коллективе и дома?
    05 марта, Гость   Ответить
  • Гость, А как быть тем у кого на поле боя сын, брат, муж, однаклассник и т.д. Почему те, кто против и не навидит Россию должны зарабатывать деньги в России .А уак те, кто уже потерял сына, брата, мужа? Они должны как относиться к тем, ктоненавидит ? Считаю надо сообщать куда надо ,пусть разберутся. Это,если по правилам, а если от тех кто уже потерял вытурить их на их на любимую Родину.
    05 марта, Гость   Ответить
  • Гость, вы больны?
    05 марта, Гость   Ответить
  • Ага, больны.А вы видать здоровы, если собираетесь терпеть рядом предателейи сочувствующих.Разберутсякто чего заслужил.Посмотреть хочется какие вы будете здоровые,когда( не дай бог) от рук тех,кого они поддерживают погибнут ваши дети. Ине надо путать донос сообщение про предателя.
    05 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Вырастили на свою голову лжепатриотов и стукачей, так и начинается гражданская война , а сообщение на "предателя" по вашим словам и есть донос - самый настоящий донос
    06 марта, Гость   Ответить
  • Так можно любого инакомыслящего предателем назвать , и ходить стучать стучать
    06 марта, Гость   Ответить
  • По вашему пусть продолжает жить с вами рядом и ненавидеть русских,да ещё и на них работать. Нет это вы не патриоты.Сейчас мы все должны быть патриотами. А вот интересно что думают по этому поводу кто сейчас в окопах и их близкие.Не хочу говорить , что все украинцы фашисты да и среди нас полно предателей. Даже не знаю к кому вас отнести. По мне так фашист лучше, чем такие как вы. От них хоть знаешь чего ждать. И собственное мне ние иметь надо, только к месту и во время. А когда война и на поле боя гибнут твои соотечественники, тогда надо быть за свою Родину. Только не надо сейчас про чиновников и депутатов.Наша страна это не только чиновники и депутаты.
    06 марта, Гость   Ответить
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