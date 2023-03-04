Обвиняемую в сотрудничестве с Украиной жительницу Барнаула заключили под стражу

Ей грозит до восьми лет тюрьмы

04 марта 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жительницу Алтайского края, обвиняемую в сотрудничестве с Украиной, заключили под стражу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Напомним, о задержании жительницы Барнаула 1978 года рождения стало известно 3 марта. В ведомстве тогда отмечали, что она установила и поддерживала "сотрудничество на конфиденциальной основе с представителем иностранной организации в целях оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности России".

Женщине предъявили обвинение по статье 275.1 УК РФ. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.