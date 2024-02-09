Обязанности бывшего вице-мэра Шеломенцева передали первому заместителю главы Барнаула

Сама должность "транспортного" заместителя мэра пока пустует

09 февраля 2024, 20:42, ИА Амител

Здание администрации Барнаула / Фото: amic.ru

Обязанности Антона Шеломенцева, покинувшего свою должность на фоне уголовного дела, возложили на первого вице-мэра Барнаула Андрея Федорова. Как сообщает "Толк", теперь он будет выполнять работу замглавы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту.

Отметим, что сама должность "транспортного" вице-мэра пока пустует.

Федоров занимает пост первого заместителя мэра с 3 апреля 2023 года. До этого, с 2019 года, был вице-мэром по городскому хозяйству, а с 2019 года – замглавы по градостроительству и земельным отношениям.

Напомним, по данным следствия, Шеломенцев, работая председателем комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, через посредника получил взятку в размере 2 млн рублей от предпринимателя, который занимался пассажирскими перевозками. 2 февраля суд оставил под стражей Шеломенцева.

9 февраля стало известно, что Шеломенцев самостоятельно принял решение уйти с поста.