Суд оставил под стражей арестованного замглавы Барнаула Шеломенцева

На суде Шеломенцев присутствовал по видео-конференц-связи

02 февраля 2024, 09:45, ИА Амител

Антон Шеломенцев во время суда / Фото: Антон Дегтярев / amic.ru

Алтайский краевой суд 2 февраля оставил под стражей арестованного заместителя главы Барнаула Антона Шеломенцева, сообщил корреспондент amic.ru из зала суда.

"Суд апелляционной инстанции постановил: постановление Индустриального районного суда от 12 января 2024 года в отношении Шеломенцева Антона Андреевича оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката – без удовлетворения", – сказала судья.

Тем самым Шеломенцев будет находиться под стражей до 9 марта. На суде чиновник присутствовал по видео-конференц-связи.

Постановление Шеломенцев сможет обжаловать в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции.

Отметим, что адвокат Шеломенцева просил Краевой суд изменить меру пресечения чиновнику с СИЗО на домашний арест или подписку о невыезде. Он также отметил недоказанность вины Шеломенцева и указал на то, что в показаниях посредника в даче взятке Щукина и взяткодателя Олега Бесчастного отличается год совершения преступления – у одного указан 2020 год, а у другого – 2021-й.

"Сам факт передачи денежных средств органами предварительного расследования доказан как 2021 год, а это на год позже, нежели вменяемые события Шеломенцеву", – отметил адвокат Шеломенцева Евгений Сергутов.

Также он подчеркнул, что Шеломенцев не может препятствовать расследованию по делу, если будет находиться не в СИЗО. Сам Шеломенцев доводы адвоката поддержал.

Защитник напомнил, что предполагаемого посредника Сергея Щукина освободили из-под стражи, запретив ему "определенные действия". Поэтому защита считает, что Щукин "оговорил" Шеломенцева.

Прокурор же настаивала, что постановление суда является законным, так как Шеломенцев обвиняется по особо тяжкому преступлению против государства и на свободе может оказать давление на свидетелей, многие из которых являются его подчинёнными.

О задержании Шеломенцева стало известно 11 января. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, Шеломенцев, будучи председателем комитета по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту через посредника, своего зама Сергея Щукина, в 2020 году получил взятку в виде денег и "иного имущества" на общую сумму 2 млн рублей от предпринимателя Олега Бесчастного, который занимается пассажирскими перевозками. За эту сумму чиновник обещал покровительствовать компаниям бизнесмена и обеспечить ему возможность беспрепятственно перевозить пассажиров, несмотря на отсутствие нужных автобусов. Взятку Шеломенцев мог получить в виде машины Subaru Outback.