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Суд оставил под стражей арестованного замглавы Барнаула Шеломенцева

На суде Шеломенцев присутствовал по видео-конференц-связи

02 февраля 2024, 09:45, ИА Амител

Антон Шеломенцев во время суда / Фото: Антон Дегтярев / amic.ru
Антон Шеломенцев во время суда / Фото: Антон Дегтярев / amic.ru

Алтайский краевой суд 2 февраля оставил под стражей арестованного заместителя главы Барнаула Антона Шеломенцева, сообщил корреспондент amic.ru из зала суда.

"Суд апелляционной инстанции постановил: постановление Индустриального районного суда от 12 января 2024 года в отношении Шеломенцева Антона Андреевича оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката – без удовлетворения", – сказала судья.

Тем самым Шеломенцев будет находиться под стражей до 9 марта. На суде чиновник присутствовал по видео-конференц-связи.

Постановление Шеломенцев сможет обжаловать в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции.

Отметим, что адвокат Шеломенцева просил Краевой суд изменить меру пресечения чиновнику с СИЗО на домашний арест или подписку о невыезде. Он также отметил недоказанность вины Шеломенцева и указал на то, что в показаниях посредника в даче взятке Щукина и взяткодателя Олега Бесчастного отличается год совершения преступления – у одного указан 2020 год, а у другого – 2021-й.

"Сам факт передачи денежных средств органами предварительного расследования доказан как 2021 год, а это на год позже, нежели вменяемые события Шеломенцеву", – отметил адвокат Шеломенцева Евгений Сергутов.

Также он подчеркнул, что Шеломенцев не может препятствовать расследованию по делу, если будет находиться не в СИЗО. Сам Шеломенцев доводы адвоката поддержал.

Защитник напомнил, что предполагаемого посредника Сергея Щукина освободили из-под стражи, запретив ему "определенные действия". Поэтому защита считает, что Щукин "оговорил" Шеломенцева.

Прокурор же настаивала, что постановление суда является законным, так как Шеломенцев обвиняется по особо тяжкому преступлению против государства и на свободе может оказать давление на свидетелей, многие из которых являются его подчинёнными.

О задержании Шеломенцева стало известно 11 января. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, Шеломенцев, будучи председателем комитета по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту через посредника, своего зама Сергея Щукина, в 2020 году получил взятку в виде денег и "иного имущества" на общую сумму 2 млн рублей от предпринимателя Олега Бесчастного, который занимается пассажирскими перевозками. За эту сумму чиновник обещал покровительствовать компаниям бизнесмена и обеспечить ему возможность беспрепятственно перевозить пассажиров, несмотря на отсутствие нужных автобусов. Взятку Шеломенцев мог получить в виде машины Subaru Outback.

Барнаул суд

Комментарии 14

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Гость

09:50:01 02-02-2024

Ну он же может пойти добровольцем

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Гость

10:08:18 02-02-2024

Гость (09:50:01 02-02-2024) Ну он же может пойти добровольцем... Он коррупционеров, а не имбицил

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Гость

10:17:54 02-02-2024

Гость (10:08:18 02-02-2024) Он коррупционеров, а не имбицил... И кто тут имбицил? Ты себе статью за дискредитацию только что на ровном месте поднял ))))))

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Гость

10:18:06 02-02-2024

Гость (10:08:18 02-02-2024) Он коррупционеров, а не имбицил... в местах заключения умеют создавать такие условия, что уж лучше в окоп...

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Гость

12:22:45 02-02-2024

Гость (10:08:18 02-02-2024) Он коррупционеров, а не имбицил... Может и имбицил, если думает, что зона лучше. Тут наверное от срока зависит, от условий на зоне

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Гость

10:13:26 02-02-2024

Гость (09:50:01 02-02-2024) Ну он же может пойти добровольцем... Ну да. Из таких как он, чиновников Алтайского края, можно целый штурмовой взвод сформировать. А то и роту. Со своим отделением материально-технического и санитарного обеспечения.

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Гость

10:10:40 02-02-2024

"На кичу, на кичу, на кичу Везут меня снова в шалман, И я сигареточки нычу Не в самый заметный карман. На кичу, на кичу, на кичу В неволе рассвет и закат. Счастливо, дружок закадычный! Привет, кошелёк-адвокат!"

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Гость

10:43:03 02-02-2024

Оба глаза на месте, видимо в хате выбрал второй вариант.

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Жора

11:18:15 02-02-2024

Сиди, Антон, сиди.

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гостьЯ

11:31:24 02-02-2024

Вор должен сидеть в тюрьме или пусть идёт на СВО, скупает там свою вину перед народом

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Гость

13:03:35 02-02-2024

Все наши чиновники воры и жулики. Прежде чем сажать их в кресло, необходимо их посадить авансом в турму лет на 10. Так будет справедливо.

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Гость

15:13:33 02-02-2024

Гость (13:03:35 02-02-2024) Все наши чиновники воры и жулики. Прежде чем сажать их в кре... Прежде чем сажать их в кресло, необходимо их посадить авансом в турму лет на 10 --- Навального походу к креслу готовят. А Ходорковский уже готов

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Гость

15:40:34 02-02-2024

Адвокатов слабоватых нанял?

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Грязный чинуша

14:40:07 03-02-2024

Вот все, кто пишут, что чинуши воруют - сами бы, по ходу, спалились в течение месяца... )) Ну и чего вы хотите после этого? Чтобы в чиновники шли бестолочи, которые будут бояться сделать шаг вправо и шаг влево? А потом их же привлечёт СК, т.к. задачи, поставленные Президентом, не выполнены...

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