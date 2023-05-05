Обязательное распределение после вузов. Введут ли его в России и что это даст?

В Госдуму поступило предложение вернуться к старому доброму советскому опыту

05 мая 2023, 06:50, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Российских студентов хотят обязать отрабатывать три года по распределению после получения диплома. С таким предложением госсовет Республики Татарстан обратился в Госдуму. Напомним, подобная практика действовала в советское время. Авторы инициативы уверены, это будет полезно и сегодня.

О том, введут ли в России распределение после вузов и колледжей, кого хотят обязать отрабатывать свой диплом и как предлагают наказывать за отказ, – в материале amic.ru.

1 Это уже точно, что студентов заставят отрабатывать свой диплом? Нет. Пока это лишь инициатива, которую государственный совет Татарстана направил в Госдуму. Депутаты сначала должны рассмотреть предложение, а уже потом направить его на чтения. Так что сейчас вопрос возвращения обязательного распределения находится на уровне обсуждения. Предварительного обсуждения, если быть точным.

2 Зачем хотят вернуть обязательное распределение? Авторы предложения не сомневаются, что обязательное распределение способно решить сразу две проблемы. Во-первых, законопроект обеспечил бы молодых специалистов работой, а во-вторых, улучшил бы кадровую ситуацию на предприятиях страны. "Настоящий законопроект позволит гарантированно обеспечить молодых специалистов работой согласно полученной квалификации на срок не менее трёх лет по завершении обучения, что, в свою очередь, будет способствовать кадровому обеспечению предприятий оборонно-промышленного комплекса и приоритетных отраслей экономики нашей страны", – говорится в пояснительной записке к инициативе.

3 Кого предлагают обязать отрабатывать после вуза? Всех, кто учится на бюджете. Авторы инициативы считают, что принимать студента на бесплатное обучение можно лишь в том случае, если он подпишет договор о дальнейшем трудоустройстве. В тексте законопроекта уточняется, что под него попадают не только "федеральные" бюджетники. Тех, кто учится за счёт региона или города, тоже предлагают принудительно распределять после вуза.

4 Как и куда хотят распределять студентов? Распределять выпускников предлагают по специальности и квалификации. А заниматься этим должны специальные комиссии, которые создадут в каждом образовательном учреждении. Предполагается, что процесс распределения должен будет начинаться за четыре месяца до окончания университета или колледжа.

5 Что предлагают делать с теми, кто откажется отрабатывать три года? По задумке авторов законопроекта, выпускников, которые откажутся ехать и трудиться по распределению, будут обязывать выплатить государству полную стоимость своего обучения. Сейчас подобная система действует в программе целевого обучения медиков в стране. В Татарстане решили, что неплохо бы распространить эту практику на всех российских студентов. При этом "целевым" сделать вообще всё бесплатное образование.

6 Какие специальности могут первыми попасть под обязательное распределение? рабочие специальности – механиков, инженеров, сварщиков, токарей и т.д. По словам эксперта, сейчас многие, кто обучается по таким специальностям, впоследствии идут работать "менеджерами по продажам или маркетологами". Этой информации нет. Но HR-специалист Гарри Мурадян в беседе с "Вечерней Москвой" предположил, что в первую очередь инициатива нацелена на– механиков, инженеров, сварщиков, токарей и т.д. По словам эксперта, сейчас многие, кто обучается по таким специальностям, впоследствии идут работать "менеджерами по продажам или маркетологами".

7 Как эксперты оценивают идею вернуть обязательное распределение? Мурадян видит в инициативе как плюсы, так и минусы. В качестве преимущества он назвал гарантию занятости для выпускника. Но это очень спорное благо, считает эксперт. "Если посмотреть на текущий официальный уровень безработицы, то по всей стране он составляет 4,7%. За всё время это рекордно низкий показатель. Куда ниже падать? При этом нулевая безработица тоже плоха для экономики, потому что не высвобождаются ресурсы и некем будет заменить людей, которых кто-то захочет уволить", – цитирует Мурадяна "ВМ" Но недостатки, по мнению HR-специалиста, куда серьёзнее. Он опасается, что после принятия законопроекта молодые люди вообще перестанут поступать в университеты и колледжи. Их может испугать перспектива выплачивать стоимость обучения в случае отказа, полагает Мурадян. "В среднем по стране это порядка миллиона рублей. Когда человек учится на коммерческой основе, он может пойти в банк и взять кредит под очень низкий процент. Тут же такой вариант будет невозможен. В краткосрочной перспективе это приведёт к тому, что количество соискателей в вузы резко уменьшится. Никто не захочет учиться, зная, что он потенциально может попасть на миллион рублей", – передаёт его слова "Вечерняя Москва" Опрос среди своих подписчиков провела и "Учительская газета" . Мнения педагогов разделились. Одни с ностальгией вспоминают советское время и считают обязательное распределение действенной мерой. Другие с иронией замечают, что достаточно повысить зарплаты, и выпускники сами начнут активно устраиваться по специальности.

8 Какие ещё могут быть варианты при решении кадрового вопроса? "Важно, чтобы родители и окружение приняли выбор человека. Надо не заставлять людей работать, а делать так, чтобы они осознанно выбирали направление своей деятельности и им потом не приходилось передумывать", – заключил Мурадян. Мурадян в беседе с "ВМ" выразил мнение, что акцент нужно делать на других моментах. По его словам, главная проблема – к моменту поступления молодые люди ещё толком не знают, чем хотят заниматься. А значит, упор нужно делать на профориентацию в школах, считает HR-эксперт.