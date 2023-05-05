Обязательное распределение после вузов. Введут ли его в России и что это даст?

Российских студентов хотят обязать отрабатывать три года по распределению после получения диплома. С таким предложением госсовет Республики Татарстан обратился в Госдуму. Напомним, подобная практика действовала в советское время. Авторы инициативы уверены, это будет полезно и сегодня.
О том, введут ли в России распределение после вузов и колледжей, кого хотят обязать отрабатывать свой диплом и как предлагают наказывать за отказ, – в материале amic.ru.
1
Это уже точно, что студентов заставят отрабатывать свой диплом?
Нет. Пока это лишь инициатива, которую государственный совет Татарстана направил в Госдуму. Депутаты сначала должны рассмотреть предложение, а уже потом направить его на чтения.
Так что сейчас вопрос возвращения обязательного распределения находится на уровне обсуждения. Предварительного обсуждения, если быть точным.
2
Зачем хотят вернуть обязательное распределение?
Авторы предложения не сомневаются, что обязательное распределение способно решить сразу две проблемы. Во-первых, законопроект обеспечил бы молодых специалистов работой, а во-вторых, улучшил бы кадровую ситуацию на предприятиях страны.
"Настоящий законопроект позволит гарантированно обеспечить молодых специалистов работой согласно полученной квалификации на срок не менее трёх лет по завершении обучения, что, в свою очередь, будет способствовать кадровому обеспечению предприятий оборонно-промышленного комплекса и приоритетных отраслей экономики нашей страны", – говорится в пояснительной записке к инициативе.
3
Кого предлагают обязать отрабатывать после вуза?
Всех, кто учится на бюджете. Авторы инициативы считают, что принимать студента на бесплатное обучение можно лишь в том случае, если он подпишет договор о дальнейшем трудоустройстве.
В тексте законопроекта уточняется, что под него попадают не только "федеральные" бюджетники. Тех, кто учится за счёт региона или города, тоже предлагают принудительно распределять после вуза.
Распределять выпускников предлагают по специальности и квалификации. А заниматься этим должны специальные комиссии, которые создадут в каждом образовательном учреждении. Предполагается, что процесс распределения должен будет начинаться за четыре месяца до окончания университета или колледжа.
5
Что предлагают делать с теми, кто откажется отрабатывать три года?
По задумке авторов законопроекта, выпускников, которые откажутся ехать и трудиться по распределению, будут обязывать выплатить государству полную стоимость своего обучения.
Сейчас подобная система действует в программе целевого обучения медиков в стране. В Татарстане решили, что неплохо бы распространить эту практику на всех российских студентов. При этом "целевым" сделать вообще всё бесплатное образование.
6
Какие специальности могут первыми попасть под обязательное распределение?
Этой информации нет. Но HR-специалист Гарри Мурадян в беседе с "Вечерней Москвой" предположил, что в первую очередь инициатива нацелена на рабочие специальности – механиков, инженеров, сварщиков, токарей и т.д. По словам эксперта, сейчас многие, кто обучается по таким специальностям, впоследствии идут работать "менеджерами по продажам или маркетологами".
7
Как эксперты оценивают идею вернуть обязательное распределение?
Мурадян видит в инициативе как плюсы, так и минусы. В качестве преимущества он назвал гарантию занятости для выпускника. Но это очень спорное благо, считает эксперт.
"Если посмотреть на текущий официальный уровень безработицы, то по всей стране он составляет 4,7%. За всё время это рекордно низкий показатель. Куда ниже падать? При этом нулевая безработица тоже плоха для экономики, потому что не высвобождаются ресурсы и некем будет заменить людей, которых кто-то захочет уволить", – цитирует Мурадяна "ВМ".Но недостатки, по мнению HR-специалиста, куда серьёзнее. Он опасается, что после принятия законопроекта молодые люди вообще перестанут поступать в университеты и колледжи. Их может испугать перспектива выплачивать стоимость обучения в случае отказа, полагает Мурадян.
"В среднем по стране это порядка миллиона рублей. Когда человек учится на коммерческой основе, он может пойти в банк и взять кредит под очень низкий процент. Тут же такой вариант будет невозможен. В краткосрочной перспективе это приведёт к тому, что количество соискателей в вузы резко уменьшится. Никто не захочет учиться, зная, что он потенциально может попасть на миллион рублей", – передаёт его слова "Вечерняя Москва".
Опрос среди своих подписчиков провела и "Учительская газета". Мнения педагогов разделились. Одни с ностальгией вспоминают советское время и считают обязательное распределение действенной мерой. Другие с иронией замечают, что достаточно повысить зарплаты, и выпускники сами начнут активно устраиваться по специальности.
8
Какие ещё могут быть варианты при решении кадрового вопроса?
Мурадян в беседе с "ВМ" выразил мнение, что акцент нужно делать на других моментах. По его словам, главная проблема – к моменту поступления молодые люди ещё толком не знают, чем хотят заниматься. А значит, упор нужно делать на профориентацию в школах, считает HR-эксперт.
"Важно, чтобы родители и окружение приняли выбор человека. Надо не заставлять людей работать, а делать так, чтобы они осознанно выбирали направление своей деятельности и им потом не приходилось передумывать", – заключил Мурадян.
9
Когда станет ясно, вернут ли в России обязательное распределение?
Неизвестно. И далеко не факт, что законопроект примут. Пока предложение находится в комитете Госдумы по науке и высшему образованию. Там дадут свой отзыв на инициативу и только после этого решат, выносить ли его на рассмотрение в парламент. Но первый зампредседателя комитета Олег Смолин в беседе с "Говорит Москва" уже выразил сомнение, что документ примут.
"Мне кажется, что система кнута без пряника вряд ли приведёт к хорошим результатам. Если её вводить повсеместно, то гарантии трудоустройства дать не удастся. Как правило, в государствах с рыночной экономикой используется более мягкая система квотирования рабочих мест для молодых специалистов, но такие предложения до сих пор всегда отклонялись большинством Государственной думы", – рассказал он в эфире радиостанции.
Получится ли что-то из этой инициативы, станет ясно в ближайшее время.
07:53:42 05-05-2023
Хороший закон И пацанов в село загонят. И у бабёшек рождаемость повысится. Начнутся срочные залёты, чтобы в городе остаться...
08:04:20 05-05-2023
А мест то хватит?
08:35:04 05-05-2023
По сути рабовладельческий строй возрождить хотят! Как минимум должны прописывать в этих договорах, условия по дальнейшему размеру ЗП, а не их расплывчатое, "средняя по отрасли".
08:46:34 05-05-2023
В Политехе до сих пор такая практика ведется. По принципу, принеси справку, что тебя берут на работу, иначе не дадим диплом.
12:38:14 05-05-2023
Гость (08:46:34 05-05-2023) В Политехе до сих пор такая практика ведется. По принципу, п... Я учился в политехе на целевом месте. По сути это поступление вне общего конкурса (со своим конкурсом) за счёт предприятия. Собственно, после получения диплома надо было какой-то срок на этом предприятии отработать. Нормальная практика. По сути предприятие готовит себе кадры.
09:16:42 05-05-2023
Интересно, какое предприятие захочет иметь у себя выпускника без опыта, которого еще и обучать надо? Как раз года 3, а потом опыта наберется и свалит. В статье упомянули опыт распределения в медицине, то то у нас смертность повысилась. Наверное от врачебных ошибок? Ведь ординатуру как раз сократили и выпускников медиков сразу кидают работать во всякие ЦРБ и т.д. Результат налицо, что будет когда таким образом начнут набирать кадры для предприятий ВПК? А зарплату нормальную платить не пробовали? Друг работает токарем, действительно требуется такая специальность, только никто из работодателей не готов платить за эту работу больше 25 тыр. да еще с переработками и скотским отношением к рабочим. Спрашивается зачем молодому человеку после окончания колледжа идти на завод в грязный цех работать физически за 25 тыр, когда он будет сидеть менеджером в чистом офисе на телефоне за те же 25 тыр и больше.
12:40:22 05-05-2023
Гость (09:16:42 05-05-2023) Интересно, какое предприятие захочет иметь у себя выпускника... Менеджер за 25 000 ₽ ($ 300) — смех. Менеджер — это управленец, руководитель. Тот, кого вы описали — это, увы, оператор колл-центра (в чистом офисе на телефоне). Никем не управляет, ответственности за действия сотрудников не несёт.
10:50:00 05-05-2023
Однозначно для тех, кто учится на бюджете. А если учишься за свой счет - сам и решаешь, где тебе потом работать.
11:34:40 05-05-2023
Отличная идея, как сократить количество людей с высшим образованием в стране - браво!
12:25:00 05-05-2023
В отношении бюджетников надо 100%. А те, кто на коммерческой основе я бы не стал к этому привязывать. Тем более, пока образование считается у нас в стране услугой. Хочешь учиться бесплатно - пожалуйста, с обременением. Тем более, что на бюджет идут люди для получения первого высшего образования. А на коммерческие многие идут для получения второго или для специализации.
18:39:00 05-05-2023
Если молодежь не хочет возвращаться после вуза в деревни и малые города, то, наверное, есть причины? Например, зарплаты низкие? Или - тоска зеленая в деревне? Если молодежь валит из барнаула в н-ск, в москву, в краснодар, то, может, тоже есть причины? Там поди платят больше? Или что? Может, сначала изучить проблему? Другой поворот. Публика воспринимает обучение на бюджете как что-то вроде подарка. На самом деле, чтобы попасть на бюджет, надо выполнить кучу требований. На бюджет поступают победители олимпиад, стобальники по егэ, активисты и т.п. То, что человек на бюджете учится, это всегда был знак отличия. Человек зарабатывает себе право учиться на бюджете своим собственным умом. И вот ему подарочек - отработка!