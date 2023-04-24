Правильное направление. Ректор АГМУ о том, изменит ли реформа образования работу вуза

Медицинские университеты, в отличие от многих, никогда не отказывались от специалитета

24 апреля 2023, 15:52, ИА Амител

Ректор АГМУ Ирина Шереметьева / Фото: АГМУ

По всей России проходит масштабная реформа образования. Вузы выполняют поручение Владимира Путина, который весной 2023-го призвал отказаться от Болонской системы и вернуться к "специалитету".

Впрочем, далеко не всем придётся переводить обучение на другие рельсы. Например, медики от специалитета никогда не отказывались, рассказывает ректор АГМУ Ирина Шереметьева. По её словам, вузу и безо всяких реформ приходится постоянно совершенствовать методики.

О том, что меняется в образовании медиков на Алтае и поспевает ли обучение за новыми технологиями, – в материале amic.ru.

Самая эффективная форма

– Ирина Игоревна, по всей стране проходит масштабная реформа высшего образования. Меняет ли методики своей работы алтайский медуниверситет?

– Реформа предполагает расширение приёма студентов на специалитет. Но медицинское образование изначально сохранило его как наиболее эффективную форму подготовки кадров.

И происходящие в стране изменения подтверждают, что наш вуз движется в правильном направлении.

– На какие уровни разделено образование в АГМУ и будет ли эта система меняться?

– Сегодня мы обеспечиваем подготовку медицинских работников всех уровней образования – от среднего профессионального до высшего, включая ординатуру, магистратуру и аспирантуру.

В качестве приоритета мы выбрали целевую подготовку врачей с учётом кадровых потребностей региона, что позволяет выпускникам иметь гарантию трудоустройства, а здравоохранению – гарантию получения нового специалиста. А индивидуальная профессиональная траектория обучающегося позволяет больше внимания уделять практической подготовке и освоению специальных медицинских знаний.

У нас уже произошли структурные изменения, которых требовали реалии. Так, факультеты были преобразованы в институты для более эффективной организации учебной и научной деятельности, воссозданы специализированные кафедры для углублённой подготовки врачей первичного звена и узких специалистов.

Появились и такие новые кафедры, как кафедра кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии с курсом ДПО, кафедра неонатологии и детской анестезиологии с курсом ДПО, кафедра травматологии, ортопедии и вертебрологии, кафедра клинической психологии, кафедра ультразвуковой и функциональной диагностики с курсом ДПО, Центр подготовки врачей первичного звена здравоохранения.

Телемедицина и высокие технологии

– О вашем вузе понятно. А как медицинское образование меняется в масштабах страны? Какие задачи страна ставит перед медвузами?

– Эти вопросы обсуждались в конце марта на форуме "Здоровое общество – 2023" в Санкт-Петербурге, где я участвовала. Модератором площадки "Подготовка кадров, отвечающих вызовам современного здравоохранения" стала Татьяна Семёнова, заместитель министра здравоохранения России.

Участники отметили, что повестка развития медицинского образования включает реализацию государственных мер по устранению кадрового дефицита и, прежде всего, в первичном звене здравоохранения. Отдельное внимание было уделено вопросам обеспечения трудоустройства молодых специалистов после окончания университета, вопросам целевой подготовки врачей.

Существенная роль в этом процессе отведена организаторам здравоохранения, от которых зависит эффективность внедрения нововведений в медицине.

Президент общероссийского общества специалистов по организации здравоохранения и общественного здоровья Руслан Хальфин особо подчеркнул, что обучение руководителей – организаторов здравоохранения должно быть практикоориентированным, они должны получать не абстрактные теоретические знания, а конкретные компетенции, навыки и умения, применимые в контексте особенностей конкретных территорий.

Обучать современным технологиям должны современные преподаватели, знающие особенности организации медицинской деятельности, экономику здравоохранения, современные реалии медицинского права и многие другие аспекты.

– Сама медицина ведь тоже быстро меняется. Внедряются новые методики, высокие технологии, цифровые сервисы, телемедицинские консультации. Поспевает ли АГМУ за этими изменениями?

– Я бы даже сказала, что современный медицинский университет является драйвером развития медицинских технологий. Активное внедрение инноваций в медицине должно соответствовать возможностям специалистов их эффективно применять на практике во благо пациентов. Именно поэтому в подготовке будущих врачей и при повышении квалификации уже практикующих специалистов мы ориентируемся на так называемый компетентностный подход, позволяющий сформировать нужные практические навыки.

Новые медицинские технологии всегда создаются на базе фундаментальных знаний. Поэтому классическое медицинское образование является уникальным примером преемственности и синергии фундаментальных научных знаний и новых технологических решений.

Наша главная задача – обеспечить региональное здравоохранение высококвалифицированными врачами для оказания качественной медицинской помощи населению Алтайского края. Мы должны правильно расставлять приоритеты в подготовке медицинских специалистов и быть лидерами в разработке и внедрении новых более эффективных подходов в медицинском образовании.

Фото: АГМУ

– Как в вузе решают, каким образом менять методики образования и на какие новые технологии нужно делать упор?

– Здесь наши решения зависят от запросов системы здравоохранения. Появляются новые стандарты лечения, обновляются подходы к организации медицинской деятельности.

Определение приоритетов в медицинском образовании всегда осуществляется с учётом региональных особенностей. Это и характер структуры заболеваемости жителей края, и реальные возможности системы здравоохранения.

Например, необходимость принятия оперативных решений в лечении пациентов из отдалённых населённых пунктов определила одним из приоритетов внедрение телемедицины. И сегодня мы обучаем всех наших студентов, ординаторов и врачей навыкам дистанционного консультирования пациентов с использованием телемедицинских технологий. Конечно, это требует и развития наших возможностей – технических и структурных. На базе нашего симуляционного центра создана площадка для отработки навыков проведения телемедицинских консультаций для всех категорий обучающихся.

Мы создали учебный центр медицины катастроф, где врачи и немедицинские специалисты служб экстренного реагирования и силовых структур обучаются навыкам слаженных и эффективных действий в чрезвычайных ситуациях. Ориентированный на решение реальных практических задач регионального здравоохранения подход тоже является одним из приоритетов в подготовке медицинских специалистов.

Главврачей тоже надо учить

– Об образовании медиков говорят много. Тем более что перед регионом стоит задача преодолеть кадровый дефицит. При этом вопрос образования главных врачей обсуждают не так часто. Обучают ли в АГМУ специалистов для руководящего звена?

– Подготовка главных врачей медицинских организаций и управленцев системы здравоохранения – тоже наша задача. Медицинский университет – это ключевое звено в подготовке квалифицированных управленческих кадров в медицине.

Кадровый резерв здравоохранения края и действующие руководители медицинских организаций проходят регулярное обучение в АГМУ. Совместно с Минздравом Алтайского края мы определяем актуальные направления и темы подготовки, формируем траекторию профессионального развития управленческих кадров персонально для каждого руководителя.

– Чему учат главврачей и чем эти образовательные программы отличаются от "медицинских"?

– В этом году мы совместно с региональным Минздравом создали Центр развития регионального здравоохранения, где проходят подготовку находящиеся в кадровом резерве специалисты и уже действующие управленцы.

Сегодня работа главного врача строится не только на специальных медицинских знаниях: она должна предполагать системное видение ситуации и возможность принятия управленческих решений. А здесь нужно оценивать не только медицинскую, но и экономическую и социальную эффективность.

Именно поэтому в состав преподавателей центра включены ведущие специалисты-практики, компетентные в правовых и экономических вопросах, вопросах организации и качества оказания медицинской помощи, медицинском страховании, цифровизации и высоких технологий в здравоохранении.

Задача – чтобы медицинские руководители, как и медработники, были готовы к работе в реальных условиях и знали все аспекты, необходимые в современной повседневной жизни здравоохранения.

– Но ведь далеко не все, кто занят в руководящем звене здравоохранения, имеет медицинское образование. Обучают ли в АГМУ немедицинских специалистов?

– Да, в этом году мы успешно прошли лицензирование новой специальности магистратуры "Организация здравоохранения" с направленностью "Управление здравоохранением". Обучение в магистратуре могут пройти как специалисты с медицинским, так и с немедицинским образованием.

Это очно-заочный практико-ориентированный формат обучения без отрыва от работы со сроком обучения два с половиной года. Магистратура позволяет получить глубокие знания по всем направлениям, включая как медицинскую деятельность, так и другие аспекты.