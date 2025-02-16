"Очень нравится". Мизулина поделилась своими впечатлениями от Барнаула

Краевая столица изменилась в лучшую сторону, отметила глава Лиги безопасного интернета

16 февраля 2025, 14:40, ИА Амител

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, какие впечатления у нее вызывает Барнаул. По ее словам, краевая столица за последние годы изменилась в лучшую сторону.

"Барнаул мне очень нравится, я у вас не в первый раз в гостях. И последний раз я была здесь, мне кажется, в 15-м или в 16-м году, и я вижу изменения в лучшую сторону, и я этому очень рада", – сказала Мизулина.

Глава ЛБИ отметила, что на встречу с ней пришло огромное количество людей – еще до начала мероприятия очередь тянулась с проспекта Ленина. Так, Екатерина Мизулина заявила, что в скором времени ей обязательно нужно будет еще раз посетить краевую столицу.

"Судя по тому количеству людей, которые сегодня пришли на встречу и стоят на улице, нужно будет приехать снова в гости к вам", – сказала она.

Встреча Екатерины Мизулиной со студентами и школьниками Барнаула проходит 16 февраля в корпусе "Д" Алтайского государственного университета. Глава Лиги безопасного интернета рассказывает молодым людям о безопасности в Сети и отвечает на их вопросы.