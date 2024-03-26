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Очередной концерт Лолиты отменили в Барнауле

Певица оказалась не единственной, чье выступление не состоится

26 марта 2024, 13:50, ИА Амител

Лолита Милявская / Фото: t.me/lolitamilyavskaya
Лолита Милявская / Фото: t.me/lolitamilyavskaya

В Барнауле отменили ряд выступлений известных артистов. Информация об этом появилась на сайте по продаже билетов.

На сцене ДК "Моторостроителей" 29 марта должна была выступить Лолита, однако концерт не состоится. Также организаторы отменили концерты группы Reflex, запланированный на 26 марта и Вики Цыгановой, который должен был состояться 6 апреля.

Напомним, об отмене концерта Лолиты в Барнауле сообщали и в декабре 2023 года - после "голой" вечеринки Насти Ивлеевой.

Ранее о переносе барнаульского концерта объявил Олег Газманов. Он также отменил мероприятия в Кемерово и Новосибирске. Новые даты проведения выступления Газманова пока неизвестны. 

Барнаул Шоу-бизнес концерт Знаменитости

Комментарии 12

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Гость

13:56:57 26-03-2024

Да и хрен с ней...

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Гость

14:00:35 26-03-2024

Пока не будет ясности с атаками террористов, не стоит искушать судьбу массовыми мероприятиями.

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гость

14:24:10 26-03-2024

А о чем она поет? Помню с маленьким дядькой дурачились когда-то))

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Артём

15:07:04 26-03-2024


одна из её песен - "Пошлю его на небо со звёздочкой..."

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гость

14:51:46 26-03-2024

А что её уже простили? Она тоже была на Донбасе и выступала для наших ребят. Ах нет,у неё деньги кончились. Думаю ничем мы не сможем ей помочь.

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Гость

14:55:54 26-03-2024

гость (14:51:46 26-03-2024) А что её уже простили? Она тоже была на Донбасе и выступала ... а раньше как помогали?

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Гость

14:54:27 26-03-2024

рефлекс симпаТИТИчные, Цыганова патриоТИТИчная. ну а без старушки мы переживем.

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Гость

14:57:53 26-03-2024

кто вааще на её концерты ходит ? недалёкие разве что .

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Гость

15:04:40 26-03-2024

Гость (14:57:53 26-03-2024) кто вааще на её концерты ходит ? недалёкие разве что .... Ну кто-то же ходит на Бузову, Чеботину...

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Гость

15:35:10 26-03-2024

Гость (15:04:40 26-03-2024) Ну кто-то же ходит на Бузову, Чеботину...... На Бузову и Чеботину идут хейтеры Лолиты.

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Гость

15:27:42 26-03-2024

Неча делать тут переобутым хохлушкам

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Гость

12:27:19 27-03-2024

опечалены и несчастны, любимая певица опять не выступит, странно, но так праздников не хватает....

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