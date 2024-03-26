Очередной концерт Лолиты отменили в Барнауле
Певица оказалась не единственной, чье выступление не состоится
26 марта 2024, 13:50, ИА Амител
В Барнауле отменили ряд выступлений известных артистов. Информация об этом появилась на сайте по продаже билетов.
На сцене ДК "Моторостроителей" 29 марта должна была выступить Лолита, однако концерт не состоится. Также организаторы отменили концерты группы Reflex, запланированный на 26 марта и Вики Цыгановой, который должен был состояться 6 апреля.
Напомним, об отмене концерта Лолиты в Барнауле сообщали и в декабре 2023 года - после "голой" вечеринки Насти Ивлеевой.
Ранее о переносе барнаульского концерта объявил Олег Газманов. Он также отменил мероприятия в Кемерово и Новосибирске. Новые даты проведения выступления Газманова пока неизвестны.
13:56:57 26-03-2024
Да и хрен с ней...
14:00:35 26-03-2024
Пока не будет ясности с атаками террористов, не стоит искушать судьбу массовыми мероприятиями.
14:24:10 26-03-2024
А о чем она поет? Помню с маленьким дядькой дурачились когда-то))
15:07:04 26-03-2024
одна из её песен - "Пошлю его на небо со звёздочкой..."
14:51:46 26-03-2024
А что её уже простили? Она тоже была на Донбасе и выступала для наших ребят. Ах нет,у неё деньги кончились. Думаю ничем мы не сможем ей помочь.
14:55:54 26-03-2024
гость (14:51:46 26-03-2024) А что её уже простили? Она тоже была на Донбасе и выступала ... а раньше как помогали?
14:54:27 26-03-2024
рефлекс симпаТИТИчные, Цыганова патриоТИТИчная. ну а без старушки мы переживем.
14:57:53 26-03-2024
кто вааще на её концерты ходит ? недалёкие разве что .
15:04:40 26-03-2024
Гость (14:57:53 26-03-2024) кто вааще на её концерты ходит ? недалёкие разве что .... Ну кто-то же ходит на Бузову, Чеботину...
15:35:10 26-03-2024
Гость (15:04:40 26-03-2024) Ну кто-то же ходит на Бузову, Чеботину...... На Бузову и Чеботину идут хейтеры Лолиты.
15:27:42 26-03-2024
Неча делать тут переобутым хохлушкам
12:27:19 27-03-2024
опечалены и несчастны, любимая певица опять не выступит, странно, но так праздников не хватает....