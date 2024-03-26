Очередной концерт Лолиты отменили в Барнауле

Певица оказалась не единственной, чье выступление не состоится

26 марта 2024, 13:50, ИА Амител

Лолита Милявская / Фото: t.me/lolitamilyavskaya

В Барнауле отменили ряд выступлений известных артистов. Информация об этом появилась на сайте по продаже билетов.

На сцене ДК "Моторостроителей" 29 марта должна была выступить Лолита, однако концерт не состоится. Также организаторы отменили концерты группы Reflex, запланированный на 26 марта и Вики Цыгановой, который должен был состояться 6 апреля.

Напомним, об отмене концерта Лолиты в Барнауле сообщали и в декабре 2023 года - после "голой" вечеринки Насти Ивлеевой.

Ранее о переносе барнаульского концерта объявил Олег Газманов. Он также отменил мероприятия в Кемерово и Новосибирске. Новые даты проведения выступления Газманова пока неизвестны.