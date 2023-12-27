В Барнауле отменили концерт Лолиты из-за "голой" вечеринки Ивлеевой

Певица призналась, что от нее отказываются залы по всей стране

27 декабря 2023, 11:00, ИА Амител

Кадр: "Россия 1"

В Барнауле отменили концерт Лолиты Милявской, который должен был состояться 29 марта в ДК Моторостроителей. Информация об этом появилась на сайте kassy.ru.

В беседе в MSK1.ru певица сказала, что у нее отменяют выступления по всей стране после "голой" вечеринки Насти Ивлеевой.

"Да, из-за этой истории. Я плачу сейчас. О таком не говорят сверху, мне сообщили организаторы. По стране говорят, что залы отказываются. Нервная система к концу года уже все. У нас должен был быть большой тур. Ничего, мы ведь сильные, справимся", – заявила Лолита.

Ранее артистка рассказала, что ее требуют вырезать из эфиров новогодних шоу из-за участия в вечеринке Ивлеевой.