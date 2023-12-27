В Барнауле отменили концерт Лолиты из-за "голой" вечеринки Ивлеевой
Певица призналась, что от нее отказываются залы по всей стране
27 декабря 2023, 11:00, ИА Амител
В Барнауле отменили концерт Лолиты Милявской, который должен был состояться 29 марта в ДК Моторостроителей. Информация об этом появилась на сайте kassy.ru.
В беседе в MSK1.ru певица сказала, что у нее отменяют выступления по всей стране после "голой" вечеринки Насти Ивлеевой.
"Да, из-за этой истории. Я плачу сейчас. О таком не говорят сверху, мне сообщили организаторы. По стране говорят, что залы отказываются. Нервная система к концу года уже все. У нас должен был быть большой тур. Ничего, мы ведь сильные, справимся", – заявила Лолита.
Ранее артистка рассказала, что ее требуют вырезать из эфиров новогодних шоу из-за участия в вечеринке Ивлеевой.
11:03:27 27-12-2023
Правильное решение вышестоящих лиц. Если закрыть глаза раз, то такие вечеринки станут обыденностью очень скоро, скатимся на дно с которого только начали подниматься.
11:09:35 27-12-2023
гость (11:03:27 27-12-2023) Правильное решение вышестоящих лиц. Если закрыть глаза раз,... Вы перепутали наклон местности.
22:39:49 27-12-2023
Гость (11:09:35 27-12-2023) гость (11:03:27 27-12-2023) Правильное решение вышесто... Это Вы попутали
13:23:20 27-12-2023
гость (11:03:27 27-12-2023) Правильное решение вышестоящих лиц. Если закрыть глаза раз,... Это образ жизни богемы этой. Очнулся.
08:43:06 29-12-2023
гость (11:03:27 27-12-2023) Правильное решение вышестоящих лиц. Если закрыть глаза раз,... Это далеко не первая в таком роде вечеринка, они уже не знают чем заняться, развратники! И наконец то на этот беспредел обратили внимание !!!
11:13:18 27-12-2023
Да это скорее всего звоночек всем артистам со "своим мнением", был ты всем а вот приструнили-будешь ползать просить прощение. И сейчас у них мнение поменяется станут ручными, а те кто умный сразу станут. Заметьте политики в такой просак дааавно не попадают. Сейчас пойдет волна повального патриотизма со стороны артистов.
11:19:11 27-12-2023
Гость (11:13:18 27-12-2023) Заметьте политики в такой просак дааавно не попадают. Политики практически ежедневно отмечаются в СМИ новостями "в Госдуме предложили [вставить очередную чушь] Жду не дождусь, когда за такой подрыв авторитета действующей власти уже введут уголовную статью.
11:23:25 27-12-2023
Гость (11:13:18 27-12-2023) Да это скорее всего звоночек всем артистам со "своим мнение... Почему обязательно волна "повального патриотизма" ? )Просто с ударом по кошельку пройдёт их пофигизм.
11:30:30 27-12-2023
А Филя выкрутится. Его там муж Навки пожурил немного.
11:40:00 27-12-2023
Считаю что такая "высоко культурная элита" что собралась на шабаш Ивлеевой должна быть вычеркнута из публичности тотально и навсегда. Какой образец культуры, общественной ценности они представляют? Никакого. Между тем в Стране есть действительно талантливые, воспитанные, скромные люди которым на сцене и в журналистике самое место.
11:47:11 27-12-2023
Игорь (11:40:00 27-12-2023) Считаю что такая "высоко культурная элита" что собралась на ... Надо же, опять ольгинские тролли массово к работе приступили после затишья ))
12:43:06 27-12-2023
Гость (11:47:11 27-12-2023) Надо же, опять ольгинские тролли массово к работе приступили... А ЦИПСОШные и не переставали троллить, в каждой ветке сидят и гадят.
11:40:51 27-12-2023
Лолиту и Ивлееву отправить назад на родину, на Украину.
17:35:05 28-12-2023
Гость (11:40:51 27-12-2023) Лолиту и Ивлееву отправить назад на родину, на Украину.... Не нужны они там.
11:46:02 27-12-2023
Бред, народ отвлекают от проблем, артисты пьяные, полуголые выходят на сцену уже 30 лет, поют под фанеру, это нормально, а вот полуголую вечеринку им простить не смогли, у нашей страны как всегда с логикой проблемы.
12:37:24 27-12-2023
Гость (11:46:02 27-12-2023) Бред, народ отвлекают от проблем, артисты пьяные, полуголые ... Времена поменялись, или вы до сих пор ничего не чуете? Хватит, поиздевались над людьми, давно эта мерзость всем оскомину наела, да вот волевого решения сверху не было, поэтому эти и чувствовали свою неприкосновенность и вседозволенность. Отвратные рожи
11:52:18 27-12-2023
Очередная чиновничья глупость. И что? кому-то от этого стало лучше? Взрослая гламурная баба имеет полное право сама решать, куда ей идти и как ей при этом одеваться, даже если у нее в голове опилки.
12:12:15 27-12-2023
ворчун (11:52:18 27-12-2023) Очередная чиновничья глупость. И что? кому-то от этого стало... Полностью согласен, вообще пофиг как отдыхают люди которые сами себе на жизнь зарабатывают. Их зп не деньги налогоплательщиков. Бред какой-то, еще и извинятся заставляют.
12:57:21 27-12-2023
Гость (12:12:15 27-12-2023) Полностью согласен, вообще пофиг как отдыхают люди которые с... Это на вас всем пофиг и на большинство обывателей. А эти же выставляют напоказ свою мерзость. НАПОКАЗ - разницу чувствуете?
13:11:18 27-12-2023
Гость (12:57:21 27-12-2023) Это на вас всем пофиг и на большинство обывателей. А эти же... Ага, как в том анекдоте - а зачем вы привели детей ко мне в душ? Дубль фиг знает какой. Если я не знаю, кто такая Ивлеева, не являюсь фанатом Киркорова или Лолиты, мне до лампады, как они у себя на частной вечеринке проводят время. Вам заняться больше нечем, чем выискивать фотографии и оскорбляться на то, как ведет себя кто-то за закрытыми дверями?
13:20:40 27-12-2023
Гость (12:57:21 27-12-2023) Это на вас всем пофиг и на большинство обывателей. А эти же... нет, не чувствую. Если бы это не стали раскручивать ВЕЗДЕ, то откуда бы мне про это знать? вы следите за каждым шагом ивлеевойлолиты биланакирокора? зачем вам это? займитесь своей жизнью. А то вы настолько предсказуемы, что все ваши действия заранее просчитываются. Вам кинули кость - вы накинулись. Эта вечеринка точно единственная проблема в стране? почему больше вас ничего не заботит?
13:59:12 27-12-2023
Гость (13:20:40 27-12-2023) Гость (12:57:21 27-12-2023) Это на вас всем пофиг и н... потому что он бот, работа у него такая. И как выше правильно заметили, таких, никому не интересных ситуаций, будет все больше раскручиваться, что бы отвлекать население от реальных проблем в стране
14:37:28 27-12-2023
Гость (12:57:21 27-12-2023) Это на вас всем пофиг и на большинство обывателей. А эти же... на какой показ? я вот никакого из них не подписан и если бы не СМИ я вы вообще про эту тему не узнал. СМИ какую-то ерунду раздули высказали мнение осудили, другие подхватили...еще раз скажу что это бред. Мне вот больше важно как наказывают тех кто бюджетные деньги разворовывает, кто живет на бюджетные деньги но не по своей зп
08:24:13 28-12-2023
Гость (14:37:28 27-12-2023) Гость (12:57:21 27-12-2023) Это на вас всем пофиг и н... Я бы с Вашими предложениями полностью согласился,но есть одно "но"... Дети могут смотреть,а уж за ними не уследить.И воспитываются тогда атмосферой вседозволенности без ответственности.Ибо школа оказывает только услуги, нынешняя школа - это не школа 50-70-х годов, где и воспитывали, а родители вкалывают на работе , чтоб жить достойно.
11:54:08 27-12-2023
"Я плачу сейчас." "У нас должен был быть большой тур"....финал закономерный, она давно к нему шла.
12:45:12 27-12-2023
Гость (11:54:08 27-12-2023) "Я плачу сейчас." "У нас должен был быть большой тур"....фин... Должна была написать "большой чёс"...
15:33:41 27-12-2023
Гость (11:54:08 27-12-2023) "Я плачу сейчас." "У нас должен был быть большой тур"....фин... аж смешно,не она отказалась,а ей отказали и исходя из этого она по любому получит свои деньги за контракт при этом не чего не делая,хороший финал
11:54:10 27-12-2023
Да и тв пора приструнить-сколько можно по всем каналам трепать "где Пугачёва!" и в том-же духе о других уезжантов!?
12:14:59 27-12-2023
Подождем результатов местных корпоротивов. Как их вообще можно проводить в то время когда люди на СВО гибнут? Тратить сотни тысяч на банкеты и в тоже время покупать помощь для солдат на деньги собранные волонтерами.
12:18:12 27-12-2023
"Я плачу сейчас." "У нас должен был быть большой тур"....финал закономерный, она давно к нему шла.=====у них давно уже финал...
12:18:53 27-12-2023
ну, чувствую, скоро у нас будут звучать только песни о любви к родине, о том, какие русские хорошие, и как мы, русские хотим сделать всем так же хорошо как у нас, но нас не понимают, потому что враги мешают
12:35:31 27-12-2023
Концерт Лолиты в Барнауле отменили еще 27 ноября задолго до вечеринки, о чем есть соответствующая новость на кассах.ру
12:43:40 27-12-2023
Бред какой творится. Во-первых вечеринка закрытая. Никого ни к чему не принуждали и тем более не пропагандировали. Какое дело кто чем занимается пока это происходит за закрытыми дверьми и нет пострадавших. А тому идиоту который вынес это на общественное обозрение чушку начислять нужно. Во-вторых. Что значит залы отказываются и т.д. в данном случае наказать этих участников может только зритель тем что не пойдёт на концерт или не купит альбом и т.п. организаторы туров не вправе решать за меня на кого мне идти, а на кого нет. Сам решу противен мне этот человек и его творчество или нет.
19:41:54 27-12-2023
Гость (12:43:40 27-12-2023) Бред какой творится. Во-первых вечеринка закрытая. Никого ни... Согласен 100%
12:52:45 27-12-2023
Переобутую хохлушку сдать ВСУшникам, прям в таком же наряде, на линии соприкосновения. Что бы другим не повадно было.
13:08:54 27-12-2023
Ничего, мы ведь сильные, справимся", – заявила Лолита. ---- и богатые, подумала про себя
13:12:34 27-12-2023
помню как осуждали культуру отмены в странах Запада.... у нас такого быть не может говорили... имхо верно выше подмечено кого смотреть, а кого нет должен решать сам зритель. При этом часть присутствующих на вечернике не сильно отличалась от сценических нарядов того же Леонтьева.
13:19:35 27-12-2023
Гость (13:12:34 27-12-2023) помню как осуждали культуру отмены в странах Запада.... у на... часть присутствующих --- тут ключевое слово "часть". Возмущение вызвала другая часть. И время сильное другое. Если бы сейчас все дружили, это было бы даже весело. Пошутили, посмеялись. Но, к сожалению, не всем сейчас весело
13:32:57 27-12-2023
Гость (13:19:35 27-12-2023) часть присутствующих --- тут ключевое слово "часть". Возмуще... имхо, проблема как раз не в том, что "шабаш" состоялся, а в том, что про него со всех утюгов рассказали. А по поводу другого времени, да, другое, но концерты то тут причем? Даже в блокадном Ленинграде были концерты.
13:54:02 27-12-2023
Гость (13:32:57 27-12-2023) имхо, проблема как раз не в том, что "шабаш" состоялся, а в ... Проблема как раз в том, что он состоялся. Еще хуже, что он попал в сеть. А в сеть он попал именно потому, что для этого его и затевали. И мы же все понимаем, какие концерты были во время ВОВ, насколько они далеки от этого, похожего на сатанинский шабаш
14:01:14 27-12-2023
Гость (13:32:57 27-12-2023) имхо, проблема как раз не в том, что "шабаш" состоялся, а в ... Что то нету никаких исторических фактов о том что там кто то голым чем то ради хохмы тряс. Концерты имели место. Но !Военные - в форме, гражданские - в приличном виде были.
15:53:04 27-12-2023
Гость (14:01:14 27-12-2023) Что то нету никаких исторических фактов о том что там кто т... так вроде речь про концерт идет, или нет? Она по сцене голой бегает? А то что они делали за закрытыми дверьми клуба - да, не делает им чести, но и не повод "вычеркивать" их как артистов, опять же имхо.
16:18:28 27-12-2023
Гость (15:53:04 27-12-2023) так вроде речь про концерт идет, или нет? Она по сцене голой... за закрытыми дверьми клуба --- если бы только за дверьми, вся страна про это бы не знала. В этом и был смысл их сборища, чтобы все про это узнали. Это агрессивная реклама
14:00:27 27-12-2023
Они собирались на шабаш не для того, чтобы это друг другу показать, друг у друга они все это уже видели. Им надо было, чтобы это попало в сеть, в этом смысл хайпа
14:01:06 27-12-2023
А Настя при этом стала еще популярнее ! Молодец она все таки, гребет лопатой денежки! Вот реально человек своего времени, а не всякие Фили и Лолы, старперы!
18:37:34 27-12-2023
гость (14:01:06 27-12-2023) А Настя при этом стала еще популярнее ! Молодец она все таки... Сколько денег курице не дай, павлином всё равно не станет. Такая популярность приведёт лишь к краху. Сейчас ей выезд закрыли из страны. Если найдут на её празднике несовершеннолетних, заведут уголовку. Фирмы от неё отказываются, контракты расторгнут.....да уж...одним разом перевернула свою жизнь.
14:04:50 27-12-2023
Они там такие вечеринки каждые полгода устраивают. И ничего, все молчали. А тут прям взбесились.
14:27:24 27-12-2023
Гость (14:04:50 27-12-2023) Они там такие вечеринки каждые полгода устраивают. И ничего,... А потому что у нас такое делается исключительно по команде "фас", и никак иначе. Соседний город N с его вечными скандалами с оскорбленными верующими тому отличный пример.
16:22:29 27-12-2023
Гость (14:04:50 27-12-2023) Они там такие вечеринки каждые полгода устраивают. И ничего,... Первый раз в жизни такую хрень от них увидел. Наверное потому что за ними не слежу. Или они аккуратней все это в сеть сливали. И каждые полгода два года назад это были вообще другие полгода. Поэтому и реакция другая. Меня уже год назад фейерверки удивляли. Через год удивили не только меня. Все меняется
15:21:47 27-12-2023
Зря менты их в кабаке разогнали,надо было заколотить досками и сжечь разом всю нечисть...
16:28:38 27-12-2023
Я думаю, что это не первая подобная вечеринка, просто на этот раз кто-то очень постарался это слить.
17:04:59 27-12-2023
вообще ровно за что их уберут с экранов. главная цель достигнута - их не будет! наконец-то!
18:10:11 27-12-2023
[Певица призналась, что от нее отказываются залы по всей стране] Раньше надо было думать, когда шла на тусовку к тупой недоблогерше. Раньше ты пела [не подходи ко мне я обиделась] Теперь поем мы. [ не приходи ты к нам, мы обиделись, мы обиделись, больше никогда к нам не приходи] #Лолита уходи!!!!
19:36:11 27-12-2023
Организатора стоит привлечь к уголовной ответственности. Артисты в этом участвовавшие пусть отчисляют деньги с каждого концерта на нужды СВО до окончания операции.
20:19:44 27-12-2023
Вера (19:36:11 27-12-2023) Организатора стоит привлечь к уголовной ответственности. Арт... глупый вопрос конечно-а по какой статье УК это все предложенное вами воплотить в жизнь?Или начнем жить по принципу левой пятки
10:44:31 28-12-2023
Гость (11:13:18 27-12-2023) Да это скорее всего звоночек всем артистам со "своим мнение... Эти строки явно принадлежат ни Русскому человеку, а продажный шкуре из Америки, которые хотят уничтожить Россию. Вам ни место в нашей стране
10:33:43 28-12-2023
Лишить эфиров, концертов по городам, плачут они, что деньги утекают.
16:57:50 28-12-2023
Непонятно кому вообще нужна эта ПЛЕСЕНЬ!!!??? ВСЕ эти Фили , Лолиты , Пугачева, Розенбаумы . Газмановы .. Ещё до ихней вечеринки . Уже пора место на кладбище подбирать ... пёсион им выдают ..