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Короткий, но мощный ливень прошел в Барнауле

Местами повалило деревья, на некоторых улицах отключили электричество

06 июня 2024, 16:00, ИА Амител



В Барнауле, как и предсказывали синоптики, прошел ливень. Он был коротким, но мощным.

Ранее сообщалось, что во второй половине дня 6 июня и в дневное время 7 и 8 июня ожидаются дожди, местами грозы, при грозах сильные ливневые дожди, град, шквалистое усиление ветра до 18-23 м/с.

Из-за непогоды в некоторых местах в Барнауле упали деревья. Без света остались несколько улиц.
 

Барнаул Погода

Комментарии 3

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Гость

17:47:35 06-06-2024

В результате короткого, но мощного ливня вышло из строя 4 светофора. Умные светофоры не пострадали.

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Гость

18:28:09 06-06-2024

Гость (17:47:35 06-06-2024) В результате короткого, но мощного ливня вышло из строя 4 св... На то они и умные.

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Гость

19:32:14 06-06-2024

По всей стране короткие, 10 - 15 минут. но мощные дожди. Аномалия кокая то.

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