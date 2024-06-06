Короткий, но мощный ливень прошел в Барнауле
Местами повалило деревья, на некоторых улицах отключили электричество
06 июня 2024, 16:00, ИА Амител
В Барнауле, как и предсказывали синоптики, прошел ливень. Он был коротким, но мощным.
Ранее сообщалось, что во второй половине дня 6 июня и в дневное время 7 и 8 июня ожидаются дожди, местами грозы, при грозах сильные ливневые дожди, град, шквалистое усиление ветра до 18-23 м/с.
Из-за непогоды в некоторых местах в Барнауле упали деревья. Без света остались несколько улиц.
17:47:35 06-06-2024
В результате короткого, но мощного ливня вышло из строя 4 светофора. Умные светофоры не пострадали.
18:28:09 06-06-2024
Гость (17:47:35 06-06-2024) В результате короткого, но мощного ливня вышло из строя 4 св... На то они и умные.
19:32:14 06-06-2024
По всей стране короткие, 10 - 15 минут. но мощные дожди. Аномалия кокая то.