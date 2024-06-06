Короткий, но мощный ливень прошел в Барнауле

Местами повалило деревья, на некоторых улицах отключили электричество

06 июня 2024, 16:00, ИА Амител





В Барнауле, как и предсказывали синоптики, прошел ливень. Он был коротким, но мощным.

Ранее сообщалось, что во второй половине дня 6 июня и в дневное время 7 и 8 июня ожидаются дожди, местами грозы, при грозах сильные ливневые дожди, град, шквалистое усиление ветра до 18-23 м/с.

Из-за непогоды в некоторых местах в Барнауле упали деревья. Без света остались несколько улиц.

