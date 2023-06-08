Очевидцы: ветер погнал огонь в сторону Новоегорьевского

По словам пользователей социальных сетей, людей начали эвакуировать

08 июня 2023, 19:10, ИА Амител

Фото: "Инцидент Рубцовск"

Очевидцы сообщают о том, что в Егорьевском районе ветер изменил направление лесного пожара и погнал огонь в сторону села Новоегорьевского.

В сообществе Barnaul22 заявили о том, что жителей населенного пункта начали эвакуировать. Официально власти эту информацию не комментировали.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко в социальных сетях написал о том, что в случае приближения огня к населенным пунктам возможность проведения эвакуации разрабатывается, спецслужбы готовятся.