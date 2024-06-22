Соцсети: сотрудники ОМОН оцепили Старый базар в Барнауле

По словам очевидцев, к части людей применили силу, также были слышны звуки стрельбы

22 июня 2024, 08:30, ИА Амител

Силовики на Старом базаре / Кадры из видео: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле в ночь с 21 на 22 июня сотрудники ОМОН оцепили Старый базар, сообщают пользователи соцсетей.

В телеграм-канале "Инцидент Барнаул" очевидцы рассказали, что силовики сначала "положили всех на пол", а затем выстроили в шеренгу.

"Всего около 200 человек. К части людей применили физическую силу. Была слышна стрельба", – говорится в сообщении.

Судя по кадрам с места событий, люди в камуфляже проверяли автомобили на наличие наркотических средств и запрещенных предметов. Также владельцев авто заставляли снимать тонировку.

Официально произошедшее в силовых ведомствах и органах власти пока не комментировали. Подробности уточняются.