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Соцсети: сотрудники ОМОН оцепили Старый базар в Барнауле

По словам очевидцев, к части людей применили силу, также были слышны звуки стрельбы

22 июня 2024, 08:30, ИА Амител

Силовики на Старом базаре / Кадры из видео: "Инцидент Барнаул"
Силовики на Старом базаре / Кадры из видео: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле в ночь с 21 на 22 июня сотрудники ОМОН оцепили Старый базар, сообщают пользователи соцсетей.

В телеграм-канале "Инцидент Барнаул" очевидцы рассказали, что силовики сначала "положили всех на пол", а затем выстроили в шеренгу.

"Всего около 200 человек. К части людей применили физическую силу. Была слышна стрельба", – говорится в сообщении.

Судя по кадрам с места событий, люди в камуфляже проверяли автомобили на наличие наркотических средств и запрещенных предметов. Также владельцев авто заставляли снимать тонировку.

Официально произошедшее в силовых ведомствах и органах власти пока не комментировали. Подробности уточняются.

Барнаул Происшествия

Комментарии 6

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Сергей

08:43:03 22-06-2024

Молодцы!!!

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Евгений...

09:32:50 22-06-2024

Правильные действия... Нужно почаще помасштабнее...

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Гость

10:28:54 22-06-2024

А что произошло?

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гость

10:55:42 22-06-2024

и после этого еще будут заявлять-приезжайте люди к нам отдыхать

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Гость

12:16:04 22-06-2024

это из-за тонировки?

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Гость

13:22:08 22-06-2024

На всех модных парковках

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