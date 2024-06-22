Соцсети: сотрудники ОМОН оцепили Старый базар в Барнауле
По словам очевидцев, к части людей применили силу, также были слышны звуки стрельбы
22 июня 2024, 08:30, ИА Амител
В Барнауле в ночь с 21 на 22 июня сотрудники ОМОН оцепили Старый базар, сообщают пользователи соцсетей.
В телеграм-канале "Инцидент Барнаул" очевидцы рассказали, что силовики сначала "положили всех на пол", а затем выстроили в шеренгу.
"Всего около 200 человек. К части людей применили физическую силу. Была слышна стрельба", – говорится в сообщении.
Судя по кадрам с места событий, люди в камуфляже проверяли автомобили на наличие наркотических средств и запрещенных предметов. Также владельцев авто заставляли снимать тонировку.
Официально произошедшее в силовых ведомствах и органах власти пока не комментировали. Подробности уточняются.
08:43:03 22-06-2024
Молодцы!!!
09:32:50 22-06-2024
Правильные действия... Нужно почаще помасштабнее...
10:28:54 22-06-2024
А что произошло?
10:55:42 22-06-2024
и после этого еще будут заявлять-приезжайте люди к нам отдыхать
12:16:04 22-06-2024
это из-за тонировки?
13:22:08 22-06-2024
На всех модных парковках