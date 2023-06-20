Очевидцы раскрыли подробности кровавой поножовщины в поезде Барнаул – Адлер
По словам женщины, конфликт сопровождался большим количеством крови
20 июня 2023, 11:30, ИА Амител
Очевидцы раскрыли подробности кровавой поножовщины в поезде Барнаул – Адлер. Их слова приводит News.ru.
По информации одной из пассажирок, ночью трое мужчин пили водку в купе, а затем, когда уже все спали, самый старший из собутыльников проснулся и взялся за нож.
"Крови было полно. Этот ужас еще потом перешел из купе в коридор вагона поезда. Остальные пытались этого мужика остановить, он орал, прыгал", – сказала она.
Другая свидетельница рассказала изданию, что у одного из пострадавших было с перерезано горло, "он захлебывался". А у второго было ранение в голову.
"Он выполз в коридор и там упал, но пытался ползти. Ему потом вынесли матрас, попытались его положить на матрас. А тот мужчина прыгал и пытался их дорезать. Его всячески останавливали", – рассказала женщина.
Поезд остановился спустя 40 минут на следующей станции. Как сообщал Mash Siberia, пострадавших доставили в больницу, их состояние оценивают как тяжелое. Дебошира задержали сотрудники транспортной полиции.
12:58:49 20-06-2023
Ну вот и подробности, пили водку в ОТ, риску подвергались и другие пассажиры, у нас же везде можно бухать и ездить пьяным.
13:10:31 20-06-2023
прыгал и пытался дорезать? а почему охрана поезда не применили по нему табельное оружие? - не бросил нож по требованию -значит застрелен
15:32:37 20-06-2023
Гость (13:10:31 20-06-2023) прыгал и пытался дорезать? а почему охрана поезда не примени... В поезде есть охрана? Даже если она есть, то пока ей сообщат, пока она прибудет, она уже будет не нужна. А вот запретить пить в поездах и самолетах давно надо, но это бизнес, а на людей наплевать.
14:45:09 20-06-2023
Гость (13:10:31 20-06-2023) прыгал и пытался дорезать? а почему охрана поезда не примени... ну если ты такой умный, то давай бери ствол и стреляй. ты потом будешь кучу бумажек отписывать и сидеть за этого оленя? здесь тебе не штаты где копы не мешкают а сразу делают.
08:24:18 22-06-2023
7766 (14:45:09 20-06-2023) ну если ты такой умный, то давай бери ствол и стреляй. ты по... Анекдот из детства вспомнил по вашим суждениям: "Устроился мужик на работу пожарником. Через месяц встречает друга, тот спрашивает как работается. - Ты знаешь, неплохо. Зарплата приличная, платят вовремя, паек, обмундирование... Опять же, ребята хорошие подобрались, в шашки играем, в домино... Но б..., как пожар, так хоть увольняйся!" А теперь главная мысль: Я не знаю, есть ли в поезде охрана. Если есть, то охранник обязан выполнять свою прямую обязанность. Табельным или нет - это уже дело второе. Работник, который получает з/п и не выполняет свою обязанность только потому что не хочется - саботажник. А охранник, который подставляет под угрозу чужие жизни, потому что не хочется заполнять бумажки, грех на душу брать, либо з/п недостаточно высокая, чтобы подставляться, уже является преступником. Не хочешь работать - увольняйся и дай работать тем, кто готов выполнять свои обязательства. Противное суждение является максимально безответственным и приводит к негативным последствиям для общества. На счет сидеть: а обязательно надо пульнуть в башку с табельного или всё таки охрану обучают разным возможным ситуациям и прорабатывают действия? Я думаю, что итог все таки зависит от поведения самого охранника. Целый вагон свидетелей, которые обосрались от дебошира и будут рады спасителю, как бы он не обезвредил дебошира. Так что, если правильно поведет себя, сомневаюсь, что посадят. P.S. Я не комментирую наличие/отсутствие или действие/бездействие охранника в данном случае. Я комментирую ваше суждение о том, что можно проявлять халатность в работе, ответственной за жизни других
20:55:24 21-06-2023
Почему в поезде нет охраны?!
08:31:21 22-06-2023
Так просто нечего не бывает Причина этого побоища? Почему не пушут?
03:33:34 24-06-2023
Андрей (08:31:21 22-06-2023) Так просто нечего не бывает Причина этого побоища? Почему не... Ну, так понятно же...