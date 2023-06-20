По словам женщины, конфликт сопровождался большим количеством крови

20 июня 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

Очевидцы раскрыли подробности кровавой поножовщины в поезде Барнаул – Адлер. Их слова приводит News.ru.

По информации одной из пассажирок, ночью трое мужчин пили водку в купе, а затем, когда уже все спали, самый старший из собутыльников проснулся и взялся за нож.

"Крови было полно. Этот ужас еще потом перешел из купе в коридор вагона поезда. Остальные пытались этого мужика остановить, он орал, прыгал", – сказала она.

Другая свидетельница рассказала изданию, что у одного из пострадавших было с перерезано горло, "он захлебывался". А у второго было ранение в голову.

"Он выполз в коридор и там упал, но пытался ползти. Ему потом вынесли матрас, попытались его положить на матрас. А тот мужчина прыгал и пытался их дорезать. Его всячески останавливали", – рассказала женщина.

Поезд остановился спустя 40 минут на следующей станции. Как сообщал Mash Siberia, пострадавших доставили в больницу, их состояние оценивают как тяжелое. Дебошира задержали сотрудники транспортной полиции.