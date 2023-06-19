Пассажир устроил резню в купе поезда Барнаул – Адлер

Дебошира задержали, окровавленный вагон отцепили

19 июня 2023, 20:30, ИА Амител

Кадр из видео

Жесткая поножовщина произошла в поезде, который следовал из Барнаула в Адлер. Об этом сообщает Mash Siberia.

По информации очевидцев, один из пассажиров купе в какой-то момент спрыгнул с верхней полки и начал резать своих попутчиков. Из купе драка перешла в коридор.

Пострадавших доставили в больницу, их состояние оценивают как тяжелое.

Дебошира задержали сотрудники транспортной полиции. Подробности уточняются.