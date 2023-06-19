Пассажир устроил резню в купе поезда Барнаул – Адлер
Дебошира задержали, окровавленный вагон отцепили
19 июня 2023, 20:30, ИА Амител
Кадр из видео
Жесткая поножовщина произошла в поезде, который следовал из Барнаула в Адлер. Об этом сообщает Mash Siberia.
По информации очевидцев, один из пассажиров купе в какой-то момент спрыгнул с верхней полки и начал резать своих попутчиков. Из купе драка перешла в коридор.
Пострадавших доставили в больницу, их состояние оценивают как тяжелое.
Дебошира задержали сотрудники транспортной полиции. Подробности уточняются.
20:45:55 19-06-2023
В самолётах пьяные, в поездах тоже самое, не кому дела нет до народа, нет законов и контроля защищаю ших народ, депутаты решают проблему перехода на летнее время, а чем им ещё заниматься, в стране все отлично по словам президента.
08:57:36 20-06-2023
Гость (20:45:55 19-06-2023) В самолётах пьяные, в поездах тоже самое, не кому дела нет д... где тут хоть слово про пьяных???
11:29:37 20-06-2023
Гость (08:57:36 20-06-2023) где тут хоть слово про пьяных???... А что вы думаете человек в трезвом состоянии решил перерезать попутчиков, тут и так все понятно.
10:23:13 20-06-2023
Гость (20:45:55 19-06-2023) В самолётах пьяные, в поездах тоже самое, не кому дела нет д... к каждому гражданину приставить полицейского?! всё вам нянька нужна. преступление совершил - получил. Запретить пить?! дебилы были есть и будут
21:50:27 19-06-2023
Да потому что местных жителей дальше Алтайки выпускать нельзя. Набухаются и букаранить начинают. Там надо их принимать и возвращать в свои хрущёбы.
22:13:56 19-06-2023
чё творится!?
22:15:08 19-06-2023
пока Россия не станет Советской Социалистической , ни чего не измениться!!!
07:42:46 20-06-2023
Гость (22:15:08 19-06-2023) пока Россия не станет Советской Социалистической , ни чего н... ---- уже была. Много было хорошего, но и косяки тоже были
09:31:25 20-06-2023
Гость (22:15:08 19-06-2023) пока Россия не станет Советской Социалистической , ни чего н... а что? в советской социалистической, не резали штоль ? так же и было все . только шито-крыто.
09:52:42 20-06-2023
Гость (09:31:25 20-06-2023) а что? в советской социалистической, не резали штоль ? так ... Антисоветчики всегда применяют этот приём, дескать такая же преступность была, такие же наркоманы, такие же гомосеки, такая же венеричка, только всё скрывали. Так да не так. Преимущество СССР в наличии государственной идеологии в любом случае даёт положительную разницу в сравнении с сегодняшним информационным состоянием. Сравните "человек человеку друг товарищ и брат" и "человек человеку волк". Общественное порицание, воспитание через коллектив, взятие на поруки давало свои результаты. Сейчас этого тупо нет, на знамени - "что хочу то ворочу"
11:09:10 20-06-2023
Гость (09:31:25 20-06-2023) а что? в советской социалистической, не резали штоль ? так ... В советской России такого беспредела не было, люди двери не закрывали и ключи от двери под коврик клали, потому что жили в безопасном обществе, преступления были, но не в таком количестве.
09:55:17 20-06-2023
Гость (22:15:08 19-06-2023) пока Россия не станет Советской Социалистической , ни чего н... Тогда наверное писать научишься правильно.
09:45:50 20-06-2023
Гость (20:45:55 19-06-2023) В самолётах пьяные, в поездах тоже самое, не кому дела нет д... Что предложите? Росгвардейца с автоматом в каждом вагоне? Или полки в купе в виде железных клеток с замком. А ключ у росгвардейца - освобождает на станции прибытия.
11:26:43 20-06-2023
Гость (09:45:50 20-06-2023) Что предложите? Росгвардейца с автоматом в каждом вагоне? Ил... Достаточно запретить пить алкоголь в ОТ и проезд в не трезвом виде, законодательно, проверять исполнение и наказывать не штрафами в 500 руб.
11:41:14 20-06-2023
Гость (11:26:43 20-06-2023) Достаточно запретить пить алкоголь в ОТ и проезд в не трезво... А у нас пить алкоголь в ОТ законодательно разрешено? Правда? Кстати, в поездах и электричках есть патрули. И если что, их можно вызвать. Как-то синячили господа вахтовики, после вызова наряда свои же товарища угомонили - чтобы с поезда не сняли. Дальше было тихо.
09:50:09 20-06-2023
да уж... съездили на отдых
11:50:25 20-06-2023
Достаточно запретить пить алкоголь в ОТ - ха .смешно, учитывая что это запрещенно
14:30:07 20-06-2023
Гость (09:55:17 20-06-2023) Тогда наверное писать научишься правильно.... Действительно, пишет безграмотно, а туда же. Еще и минусуют вас двоечники =)
14:35:46 20-06-2023
Гость (11:50:25 20-06-2023) Достаточно запретить пить алкоголь в ОТ - ха .смешно, учитыв... Видимо так запрещено, что пьют в ОТ.