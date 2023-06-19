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Пассажир устроил резню в купе поезда Барнаул – Адлер

Дебошира задержали, окровавленный вагон отцепили

19 июня 2023, 20:30, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Жесткая поножовщина произошла в поезде, который следовал из Барнаула в Адлер. Об этом сообщает Mash Siberia.

По информации очевидцев, один из пассажиров купе в какой-то момент спрыгнул с верхней полки и начал резать своих попутчиков. Из купе драка перешла в коридор.

Пострадавших доставили в больницу, их состояние оценивают как тяжелое.

Дебошира задержали сотрудники транспортной полиции. Подробности уточняются.

Барнаул Происшествия

Комментарии 19

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Гость

20:45:55 19-06-2023

В самолётах пьяные, в поездах тоже самое, не кому дела нет до народа, нет законов и контроля защищаю ших народ, депутаты решают проблему перехода на летнее время, а чем им ещё заниматься, в стране все отлично по словам президента.

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Гость

08:57:36 20-06-2023

Гость (20:45:55 19-06-2023) В самолётах пьяные, в поездах тоже самое, не кому дела нет д... где тут хоть слово про пьяных???

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Гость

11:29:37 20-06-2023

Гость (08:57:36 20-06-2023) где тут хоть слово про пьяных???... А что вы думаете человек в трезвом состоянии решил перерезать попутчиков, тут и так все понятно.

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Гость

10:23:13 20-06-2023

Гость (20:45:55 19-06-2023) В самолётах пьяные, в поездах тоже самое, не кому дела нет д... к каждому гражданину приставить полицейского?! всё вам нянька нужна. преступление совершил - получил. Запретить пить?! дебилы были есть и будут

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Гость

21:50:27 19-06-2023

Да потому что местных жителей дальше Алтайки выпускать нельзя. Набухаются и букаранить начинают. Там надо их принимать и возвращать в свои хрущёбы.

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Гость

22:13:56 19-06-2023

чё творится!?

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Гость

22:15:08 19-06-2023

пока Россия не станет Советской Социалистической , ни чего не измениться!!!

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Гость

07:42:46 20-06-2023

Гость (22:15:08 19-06-2023) пока Россия не станет Советской Социалистической , ни чего н... ---- уже была. Много было хорошего, но и косяки тоже были

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Гость

09:31:25 20-06-2023

Гость (22:15:08 19-06-2023) пока Россия не станет Советской Социалистической , ни чего н... а что? в советской социалистической, не резали штоль ? так же и было все . только шито-крыто.

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Гость

09:52:42 20-06-2023

Гость (09:31:25 20-06-2023) а что? в советской социалистической, не резали штоль ? так ... Антисоветчики всегда применяют этот приём, дескать такая же преступность была, такие же наркоманы, такие же гомосеки, такая же венеричка, только всё скрывали. Так да не так. Преимущество СССР в наличии государственной идеологии в любом случае даёт положительную разницу в сравнении с сегодняшним информационным состоянием. Сравните "человек человеку друг товарищ и брат" и "человек человеку волк". Общественное порицание, воспитание через коллектив, взятие на поруки давало свои результаты. Сейчас этого тупо нет, на знамени - "что хочу то ворочу"

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Гость

11:09:10 20-06-2023

Гость (09:31:25 20-06-2023) а что? в советской социалистической, не резали штоль ? так ... В советской России такого беспредела не было, люди двери не закрывали и ключи от двери под коврик клали, потому что жили в безопасном обществе, преступления были, но не в таком количестве.

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Гость

09:55:17 20-06-2023

Гость (22:15:08 19-06-2023) пока Россия не станет Советской Социалистической , ни чего н... Тогда наверное писать научишься правильно.

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Гость

09:45:50 20-06-2023

Гость (20:45:55 19-06-2023) В самолётах пьяные, в поездах тоже самое, не кому дела нет д... Что предложите? Росгвардейца с автоматом в каждом вагоне? Или полки в купе в виде железных клеток с замком. А ключ у росгвардейца - освобождает на станции прибытия.

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Гость

11:26:43 20-06-2023

Гость (09:45:50 20-06-2023) Что предложите? Росгвардейца с автоматом в каждом вагоне? Ил... Достаточно запретить пить алкоголь в ОТ и проезд в не трезвом виде, законодательно, проверять исполнение и наказывать не штрафами в 500 руб.

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Гость

11:41:14 20-06-2023

Гость (11:26:43 20-06-2023) Достаточно запретить пить алкоголь в ОТ и проезд в не трезво... А у нас пить алкоголь в ОТ законодательно разрешено? Правда? Кстати, в поездах и электричках есть патрули. И если что, их можно вызвать. Как-то синячили господа вахтовики, после вызова наряда свои же товарища угомонили - чтобы с поезда не сняли. Дальше было тихо.

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Гость

09:50:09 20-06-2023

да уж... съездили на отдых

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Гость

11:50:25 20-06-2023

Достаточно запретить пить алкоголь в ОТ - ха .смешно, учитывая что это запрещенно

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Гость

14:30:07 20-06-2023

Гость (09:55:17 20-06-2023) Тогда наверное писать научишься правильно.... Действительно, пишет безграмотно, а туда же. Еще и минусуют вас двоечники =)

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Гость

14:35:46 20-06-2023

Гость (11:50:25 20-06-2023) Достаточно запретить пить алкоголь в ОТ - ха .смешно, учитыв... Видимо так запрещено, что пьют в ОТ.

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