Очищают ли барнаульские дорожники город от снега?

Дорожники активно убирали снег в ночь с 3 на 4 января, работы продолжаются

04 января 2025, 11:30, ИА Амител

Очистка Барнаула от снега / Фото: barnaul.org

Барнаульские дорожники в ночь с 3 на 4 января 2025 года очищали дороги и тротуары Барнаула, а также проводили противогололедную обработку для беспрепятственного движения пешеходов и транспорта по улицам краевой столицы. Работы велись во всех районах города, в них было задействовано 122 единицы техники. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Проезжие части очищали на улицах: Деповская, Брестская, Союза Республик, Привокзальная, Новоугольная, Профинтерна, Свердлова, Беляева, Тимуровская, 40 лет Октября, Космонавтов, Бриллиантовая, Христенко, 280-летия Барнаула, Власихинская, Балтийская, Павловский тракт, Малахова, Антона Петрова и на других участках дорожной сети.

Противогололедную обработку дорожники провели на улицах: Юрина, Попова, Малахова, Эмилии Алексеевой, Островского, Георгия Исакова, Антона Петрова, Титова, Гущина, Шумакова, Лазурная, Панфиловцев, Георгиева, 50 лет СССР, Энтузиастов, Сухэ-Батора и так далее.

Очистка тротуаров шла на: Ядринцева, Папанинцев, Профинтерна, Свердлова, Крупской, Мерзликина, Советской Армии, Северо-Западной, Матросова, Коммунаров, аллее Целинников, Попова, Георгия Исакова, Островского, Антона Петрова, Юрина, Малахова, Взлетной, Балтийской, Энергетиков, Сухэ-Батора, Панфиловцев, Попова и других участках.

Снег дорожники вывозили с Молодежной, Петра Сухова, Эмилии Алексеевой, Взлетной, Юрина, Аванесова, Пожарного переулка, Гвардейской, Анатолия, с проспектов Социалистического, Строителей, Ленина, а также с площади Советов.

В дневную смену, 4 января, службы продолжают работу: они очищают подходы к пешеходным переходам, площадки остановочных павильонов и тротуары. Последние также обрабатывают противогололедными средствами. Идут и другие виды работ. Всего днем 4 января на дорогах и тротуарах задействовано 104 дорожных рабочих и 88 единиц техники.

