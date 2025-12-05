"Один душил, второй избивал". Студентов из Казахстана со второго раза осудили за убийство

Первый вердикт, приговоривший лишь одного из нападавших, вызвал шок у родных погибшего

05 декабря 2025, 22:30, ИА Амител

Студентов из Казахстана со второго раза осудили за убийство / Фото: "КП-Новосибирск"

Новосибирский областной суд повторно вынес приговор двум студентам из Казахстана, обвиняемым в жестоком убийстве музыканта Романа Койшева. После пересмотра дела Максим Чичкин получил 12 лет колонии строгого режима, Радион Сущенко – 10 лет. Ранее их действия были переквалифицированы на менее тяжкие статьи, а Сущенко и вовсе был освобожден, сообщает "КП-Новосибирск".

Трагичный инцидент произошел летом 2022 года во время совместного застолья после случайного знакомства у котлована в Горском жилмассиве. В пьяной драке 31-летний гитарист заступился за друга, после чего Чичкин схватил его сзади за шею, перекрыв дыхание, а Сущенко нанес множественные удары. Тело убитого они завернули в ковер и вынесли на пожарную лестницу, после чего сбежали в Барнаул.

В первом процессе суд не согласился с обвинением в убийстве. Чичкина осудили на девять лет за причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, а Сущенко – за укрывательство, освободив от наказания. Этот вердикт вызвал возмущение родных погибшего и прокуратуры, подавших апелляцию.

«Они не признавали вину абсолютно. И на вопрос судьи, поступили бы иначе в трезвом виде, ответили "нет". Это говорит об умысле. Когда отпустили одного из них, это был шок для всех нас. Это было не случайно, это было жестоко, для меня это просто звери», – рассказала двоюродная сестра убитого, Олеся Бойченко.

При повторном рассмотрении суд признал действия нападавших умышленным убийством, совершенным группой лиц. Радион Сущенко, почти год находившийся на свободе, был снова задержан.

С осужденных также взыскали 3,5 млн рублей в счет компенсации морального вреда родным Койшева. Обе стороны могут обжаловать новый приговор.