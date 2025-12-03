В Сибири 14-летняя школьница убила мать из-за того, что та заставляла ее делать "домашку"
Также женщина не разрешала дочери встречаться с парнем
03 декабря 2025, 17:15, ИА Амител
В Прокопьевске 14-летняя школьница вместе со своим 16-летним бойфрендом реализовала заранее продуманный план убийства собственной матери. По данным Shot, поводом для конфликта стало то, что женщина требовала, чтобы дочь занималась домашними заданиями, и не разрешала ей встречаться с парнем.
Подростки заранее обсудили способы убийства. Девочка пригласила молодого человека домой, после чего они поочередно нанесли женщине несколько ударов ножом в область головы. От полученных ран она погибла на месте. Позже они перенесли тело в подвал дома, пытаясь скрыть следы произошедшего.
Оба подростка задержаны. Ранее ни один из них не состоял на учете в ПДН. Им назначили психиатрические экспертизы. Над расследованием работают Следственный комитет и прокуратура, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Санкт-Петербурге ученица пятого класса убила свою мать из-за запрета сидеть в телефоне. После совершения преступления 13-летняя девочка попыталась замести следы, придумав историю о нападении и устроив поджог в квартире.
17:21:29 03-12-2025
Что это с гомосапиенс ...?
17:22:32 03-12-2025
"ударов ножом в область головы"
в глаза и уши что ли ?
или в шею ?
17:51:13 03-12-2025
на осине повешать
18:03:49 03-12-2025
От осинки не родятся апельсинки
09:31:52 04-12-2025
Гость (18:03:49 03-12-2025) От осинки не родятся апельсинки ...
Ну допустим, а фраер откуда такой безстрашный?
18:04:51 03-12-2025
Монстры а не дети.интернет надо совсем отключить.
20:19:02 03-12-2025
Сиба (18:04:51 03-12-2025) Монстры а не дети.интернет надо совсем отключить.... Скоро отключат.
20:47:10 03-12-2025
Сиба (18:04:51 03-12-2025) Монстры а не дети.интернет надо совсем отключить....
Причем тут интернет? Разрешить яжмамкам всекать по полной! И перестать над дитачками трястись. Лупить ремнем, если не слушаются.
20:09:04 03-12-2025
Кака мать, таки и дети.
20:25:06 03-12-2025
Пожинаем плоды прогрессивного воспитания и это еще цветочки
02:41:40 04-12-2025
гость (20:25:06 03-12-2025) Пожинаем плоды прогрессивного воспитания и это еще цветочки... сколько у вас детей? из какой семьи? материтесь? доверительные отношения с детьми? богаты вы?
08:26:26 04-12-2025
Гость (02:41:40 04-12-2025) сколько у вас детей? из какой семьи? материтесь? доверительн... а доверительные отношения с детьми это что? сюсюкать с ними, уговаривая учиться, ходить в кружки, убирать комнату, помогать взрослым? Ребенок - это еще неразвитая личность в принципе, с отсутствием критического мышления, эмоционально неустойчивая, не способная к логическому анализу, с ежеминутно меняющимися желаниями, которая хочет идти по пути наименьшего сопротивления (так эволюцией в нас заложено, как и во всех живых организмах), и потакание в этом яжемамками или типа новым подходом в воспитании (родитель и учителя должен добиваться "уважения" со стороны ребенка) выращивают из ребенка законченного ленивого эгоиста, с кучей амбиций на ровном месте , который считает, что весь мир ему должен.
09:37:10 04-12-2025
Гость (08:26:26 04-12-2025) а доверительные отношения с детьми это что? сюсюкать с ними,...
Если ребенок как Вы выражаетесь ЛЕНИВЫЙ эгоист, то и мамку замочить тоже будет лениво. Это же надо продумать план, подговорить сигмабоя, потом еще и тело тащить надо в подвал. А чтобы труп унести в подвал - это еще в спортзал ходить надо - силушки чтобы иметь богатырские
10:28:34 04-12-2025
За такие новости, надо начать наказывать, лишать сладкого или пороть. Ибо психическое здоровье нации дороже, а такими делами занимается полиция и психиатрия.