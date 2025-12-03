В Сибири 14-летняя школьница убила мать из-за того, что та заставляла ее делать "домашку"

Также женщина не разрешала дочери встречаться с парнем

Школьница с парнем и ее убитая мать / Фото: Baza

В Прокопьевске 14-летняя школьница вместе со своим 16-летним бойфрендом реализовала заранее продуманный план убийства собственной матери. По данным Shot, поводом для конфликта стало то, что женщина требовала, чтобы дочь занималась домашними заданиями, и не разрешала ей встречаться с парнем.

Подростки заранее обсудили способы убийства. Девочка пригласила молодого человека домой, после чего они поочередно нанесли женщине несколько ударов ножом в область головы. От полученных ран она погибла на месте. Позже они перенесли тело в подвал дома, пытаясь скрыть следы произошедшего.

Оба подростка задержаны. Ранее ни один из них не состоял на учете в ПДН. Им назначили психиатрические экспертизы. Над расследованием работают Следственный комитет и прокуратура, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Санкт-Петербурге ученица пятого класса убила свою мать из-за запрета сидеть в телефоне. После совершения преступления 13-летняя девочка попыталась замести следы, придумав историю о нападении и устроив поджог в квартире.