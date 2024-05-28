Один из крупнейших в мире театров кукол приедет с гастролями в Барнаул

Театр кукол имени Образцова выступит перед барнаульцами в рамках фестиваля "Зазеркалье"

28 мая 2024, 12:08, ИА Амител

Постановка театра кукол имени Образцова / Фото: puppet.ru

Московский театр кукол имени Сергея Образцова (ГАЦТК) приедет в Барнаул в рамках Всероссийского фестиваля театров кукол "Зазеркалье", который состоится с 11 по 16 октября 2024 года. Об этом рассказала министр культуры Алтайского края Елена Безрукова на пресс-конференции 27 мая.

Театр кукол имени Образцова привезет в Барнаул спектакль по произведению Шукшина "Жена мужа в Париж провожала", его сыграют два раза. Продавать билеты на показы начнут с 1 июня. При этом спектакли театра имени Образцова для зрителей будут самыми дорогими среди остальных участников "Зазеркалья". Они будут стоить более полутора тысяч рублей. На постановки других кукольных театров можно будет купить билет примерно за 600-800 рублей.

Маленьких детей на спектакль театра и имени Образцова не пустят. Возрастной рейтинг постановки 16+, так что она предназначена для взрослых.

Отметим, что театр кукол имени Сергея Образцова находится в Москве и является одним из крупнейших в мире. Спектакль "Необыкновенный концерт" даже вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самое популярное представление.

Напомним, что всего в фестивале кукольных театров "Зазеркалье" поучаствует 12 театральных коллективов из разных российских городов, в том числе из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Сургута, Тюмени и других. Например, гостями фестиваля будут питерские театры Karlsson Haus и "Конфитюр". Подробнее о том, что они покажут и как пройдет фестиваль, можно прочитать здесь.