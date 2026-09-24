Один из многоквартирных домов Рубцовска перевели в режим повышенной готовности

При этом признаков непосредственной угрозы обрушения здания не установлено

24 сентября 2026, 12:05, ИА Амител

Дома на Потоке / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Рубцовске, в многоквартирном доме № 115 на улице Комсомольской, ввели режим повышенной готовности после обнаружения трещин. Городские власти намерены провести инструментальное обследование здания, чтобы оценить состояние его несущих конструкций.

Как сообщили в администрации Рубцовска, при визуальном осмотре в одной из квартир выявили растрескивание штукатурного слоя на потолке в коридоре и комнатах. Кроме того, трещины обнаружили на стене над окном с западной стороны.

При этом признаков непосредственной угрозы обрушения здания не установлено.

"Для оценки состояния несущих строительных конструкций дома администрация города считает целесообразным провести лабораторно-инструментальное обследование", — добавили власти Рубцовска.

Управлению по ЖКХ и экологии поручили заключить договор со специализированной организацией, которая проведет обследование несущих конструкций дома и даст оценку их техническому состоянию.