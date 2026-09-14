В Барнауле ликвидируют аварийную двухэтажку на улице Юрина

Дом № 135, признанный непригодным для проживания в 2024 году, расселят и снесут

14 сентября 2026, 10:12, ИА Амител

Снос ветхого здания на ул. Короленко, 86 / Фото: amic.ru

В Барнауле планируют расселить и снести двухэтажный жилой дом 1958 года постройки, расположенный по адресу: ул. Юрина, 135. Постановление об этом размещено на правовом портале городской администрации.

Согласно документу, аварийное здание и земельный участок площадью 1200 квадратных метров перейдут в собственность муниципалитета. По открытым данным, дом признали непригодным для проживания и подлежащим сносу еще в 2024 году.

Изъятие ветхого жилья — стандартная процедура, которая позволяет городу законно демонтировать опасные постройки. В рамках этой практики в собственность Барнаула уже перешли десятки старых зданий, в том числе кирпичные "сталинки" и дома довоенной постройки в Железнодорожном, Центральном и Октябрьском районах.