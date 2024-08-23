Один из захватчиков волгоградской колонии некоторое время жил в Барнауле
Он сидел за контрабанду наркотиков
23 августа 2024, 21:15, ИА Амител
Один из террористов, участвовавших в захвате заложников в ИК-19 жил в Барнауле. Об этом сообщает телеграм-канал "Осторожно. Новости".
Предварительно 28-летний уроженец таджикского города Турсунзаде Назирчон Тошов жил в Душанбе, затем переехал в Россию. Первое время он проживал в Барнауле, а после переехал в Волгоградскую область.
В 2021 году Тошова задержали по подозрению в контрабанде наркотиков. Суд приговорил его к 8,5 годам колонии строгого режима, в колонию в Суровикино он прибыл в 2023 году.
По последним данным, штурм колонии завершен, все террористы ликвидированы. В ближайшее время осмотрят камеры, в которых содержались заключенные.
22:42:10 23-08-2024
Один из крокусовских террористов жил какое-то время в Новосибирске, этот волгоградский в Барнауле. Оказывается, в Сибири отморозки не приживаются, что радует!
15:03:38 24-08-2024
Гость (22:42:10 23-08-2024) Один из крокусовских террористов жил какое-то время в Новос... Едут где потеплее, они же с Таджикистана, там тепло, а в Сибири слишком холодно для них, это радует.
00:38:18 24-08-2024
Ещё мемориальную доску на дом прикрепите, по образцу: "Тут прятался на ночь Ленин"
05:15:25 24-08-2024
Многие из приезжих имеют квартиры да и машины недешевые а налоги они платят? Когда наша налоговая будет проверять их всех.
09:53:58 24-08-2024
Гость (05:15:25 24-08-2024) Многие из приезжих имеют квартиры да и машины недешевые а на... Налоговая бандитов боится проверять, ей только безобидные терпилы по зубам
12:22:41 24-08-2024
Слишком много приезжих стало в Барнауле. Слишком много. Хорошим это точно не кончится
14:15:19 24-08-2024
Гость (09:53:58 24-08-2024) Налоговая бандитов боится проверять, ей только безобидные те... Сами себя проверять будут что ли?
11:47:36 25-08-2024
Нужно больше иностранных специалистов