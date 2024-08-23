Один из захватчиков волгоградской колонии некоторое время жил в Барнауле

Он сидел за контрабанду наркотиков

23 августа 2024, 21:15, ИА Амител

Справка на Назирчона Тошова (слева) / Фото: Инцидент Барнаул

Один из террористов, участвовавших в захвате заложников в ИК-19 жил в Барнауле. Об этом сообщает телеграм-канал "Осторожно. Новости".

Предварительно 28-летний уроженец таджикского города Турсунзаде Назирчон Тошов жил в Душанбе, затем переехал в Россию. Первое время он проживал в Барнауле, а после переехал в Волгоградскую область.

В 2021 году Тошова задержали по подозрению в контрабанде наркотиков. Суд приговорил его к 8,5 годам колонии строгого режима, в колонию в Суровикино он прибыл в 2023 году.



По последним данным, штурм колонии завершен, все террористы ликвидированы. В ближайшее время осмотрят камеры, в которых содержались заключенные.