Одинокая многодетная мать из Барнаула пожаловалась на отсутствие транспорта

Женщина живет на станции Ползуново и сегодня не смогла уехать оттуда с ребенком на руках

18 декабря 2024, 11:24, ИА Амител

Автобус в Барнауле / Фото: amic.ru

Одинокая многодетная мать из Барнаула, проживающая в районе станции Ползуново, пожаловалась на проблемы с транспортом. Как сообщает "Инцидент Барнаул", она не смогла уехать ни на 51-й маршрутке, ни с попуткой.

По словам женщины, сегодня она подошла к остановке "Станция Ползуново". Через 25 минут мимо нее проехала маршрутка.

"В этот момент у меня на руках была двухгодовалая дочь, и мне пришлось выйти на проезжую часть и махать руками, чтобы газель остановилась. Но этот "чудо"-водитель решил ехать дальше без остановки", – добавила она.

За 30 минут ожидания ребенок сильно замерз. Она попыталась поймать попутку, однако ей не удалось – ни один автомобилист не остановился.

"Проблема населения ст. Ползуново из года в год остается нерешенной. Сколько можно ждать? Дети на остановках мерзнут! Чтобы уехать в школу, садик. В поселке больше 60 детей! Когда дадут школьный автобус?" – добавила она.