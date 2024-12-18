Одинокая многодетная мать из Барнаула пожаловалась на отсутствие транспорта
Женщина живет на станции Ползуново и сегодня не смогла уехать оттуда с ребенком на руках
18 декабря 2024, 11:24, ИА Амител
Одинокая многодетная мать из Барнаула, проживающая в районе станции Ползуново, пожаловалась на проблемы с транспортом. Как сообщает "Инцидент Барнаул", она не смогла уехать ни на 51-й маршрутке, ни с попуткой.
По словам женщины, сегодня она подошла к остановке "Станция Ползуново". Через 25 минут мимо нее проехала маршрутка.
"В этот момент у меня на руках была двухгодовалая дочь, и мне пришлось выйти на проезжую часть и махать руками, чтобы газель остановилась. Но этот "чудо"-водитель решил ехать дальше без остановки", – добавила она.
За 30 минут ожидания ребенок сильно замерз. Она попыталась поймать попутку, однако ей не удалось – ни один автомобилист не остановился.
"Проблема населения ст. Ползуново из года в год остается нерешенной. Сколько можно ждать? Дети на остановках мерзнут! Чтобы уехать в школу, садик. В поселке больше 60 детей! Когда дадут школьный автобус?" – добавила она.
11:42:35 18-12-2024
Значит в газельке были все сидячие места заняты. А за провоз стоячих пассажиров водиле может прилететь штраф. А ему это надо?
11:51:41 18-12-2024
Гость (11:42:35 18-12-2024) Значит в газельке были все сидячие места заняты. А за провоз... С каких это пор в ГАЗельках ездят только сидя? Вы как-нибудь попробуйте втиснуться в Богом и людьми проклятую №27 где-нибудь в 17:00 в районе Гэлакси... или в святые 78 или 58... картина везде одинаковая.
11:56:24 18-12-2024
Гость (11:51:41 18-12-2024) С каких это пор в ГАЗельках ездят только сидя? Вы как-нибудь... Пообщайтесь с водилами 33 газели и других которые ездят мимо бывшего КП на Южный. Узнаете много для себя интересного. А в "городе" гайцы так не зверствуют.
11:59:11 18-12-2024
Гость (11:51:41 18-12-2024) С каких это пор в ГАЗельках ездят только сидя? Вы как-нибудь... Вы когда в последний раз в Барнауле видели, чтобы по маршрутам ездили ГАЗели? Я вот лично более 10 лет их не видел. ПАЗ в основном ходит, а ГАЗели запретили давно на маршрут ставить.
12:05:46 18-12-2024
Гость (11:59:11 18-12-2024) Вы когда в последний раз в Барнауле видели, чтобы по маршрут... С ходу прям. 27, 50, 58, 144 и много много других маршрутов. Вы наверное из параллельной вселенной пишите.
12:04:09 18-12-2024
Гость (11:51:41 18-12-2024) С каких это пор в ГАЗельках ездят только сидя? Вы как-нибудь... Да, 58 уже с полгода не штрафуют. Наверное годовой план уже выполнили.
13:43:38 18-12-2024
Гость (11:42:35 18-12-2024) Значит в газельке были все сидячие места заняты. А за провоз...
там и стоячих с утра нет
11:56:30 18-12-2024
Одинокая многодетная мать из Барнаула
В этот момент у меня на руках была двухгодовалая дочь и мне пришлось выйти на проезжую часть и махать руками, чтобы газель остановилась.
1. Причем здесь многодетная мать? Какая разница кто стоял и ожидал транспорт?
2. Пришлось выйти на проезжую часть с ребенком на руках. Она сама призналась, что нарушила правила дорожного движения и могла погубить себя с малолетним ребенком и еще срок водителю устроить.
3. Зачем держать на руках двухгодовалого ребенка? Она его до совершеннолетия на руках носить будет? Дети с одного года самостоятельно ходят, а в два года бегают не догонишь.
4. Как можно держать на руках ребенка и одновременно махать обеими руками, чтобы газель остановилась?
А не происки ли это перевозчиков, чтобы по нужному им маршруту субсидию какую-то выбить?
12:09:19 18-12-2024
Бред какой-то (11:56:30 18-12-2024) Одинокая многодетная мать из БарнаулаВ этот момент у мен... Хороший комментарий +
12:54:36 18-12-2024
Гость (12:09:19 18-12-2024) Хороший комментарий +... Комментарий в стиле "никто не просил вас рожать"(((
13:01:09 18-12-2024
Гость (12:54:36 18-12-2024) Комментарий в стиле "никто не просил вас рожать"(((... Ну ведь его то кто-то родил, не в капусте наверное нашли.
14:16:20 18-12-2024
Бред какой-то (11:56:30 18-12-2024) Одинокая многодетная мать из БарнаулаВ этот момент у мен... теперь многодетная мать прочитает ваши пункты, и у неё больше не будет проблем. Где раньше то был?
12:02:45 18-12-2024
Нужно использовать железную дорогу — пустить пригородные рельсовые автобусы или хотя бы дизеля́ с тремя-четырьмя вагонами
12:09:05 18-12-2024
Ситкюуция с общественным транспортом в крае действительно отвратительная, но подача информации скорее отталкивает, чем вызывает жалость. Понятно, что маршрутка не остановилась, потому что в неё бы уже никто не влез, а не потому злой маршрутчик её решил проигнорировать. С другой стороны, одинокая многодетная мать оплатила бы из своего кармана штраф за перевозку ребёнка без детского сиденья или как?
12:12:51 18-12-2024
Гость (12:09:05 18-12-2024) С другой стороны, одинокая многодетная мать оплатила бы из своего кармана штраф за перевозку ребёнка без детского сиденья или как? ... В общественном транспорте детские сиденья не требуются.
12:21:05 18-12-2024
Поотменяли все , невыгодные ,, маршруты 37 29 19 проблема уехать у всех
12:25:11 18-12-2024
Купили 40 больших автобусов а на 1 и 10 маршрутах работает от силы 25
12:40:02 18-12-2024
Гость (12:25:11 18-12-2024) Купили 40 больших автобусов а на 1 и 10 маршрутах работает ... сейчас на маршруте 10ки 9 штук.. на 1 - 7 штук...
12:52:00 18-12-2024
Гость (12:25:11 18-12-2024) Купили 40 больших автобусов а на 1 и 10 маршрутах работает ... А кто их 40к то видел? Может на бумаге только 40, а по факту 20.
13:14:44 18-12-2024
Она попыталась поймать попутку, однако ей не удалось – ни один автомобилист не остановился - А обязаны были?? что за вопль яжмать - мне все должны? С мужиков что детей строгали спрашивай - пусть возят своих детей.
13:54:23 18-12-2024
Гость (13:14:44 18-12-2024) Она попыталась поймать попутку, однако ей не удалось – ни од... никто не остановился-констатация факта,если кто и вопит,то вы,хотя вам эта незнакомая женщина ничего не сделала,не просила,и не к вам обращалась.
а обязаны возить детей и их родителей -власти,путем доступного общественного транспорта
13:47:08 18-12-2024
Самое время задавать вопросы об ОТ в Барнауле президенту. Сколько можно писать друг другу?
14:02:04 18-12-2024
Когда запустят 29 маршрут?????? Сколько можно над людьми издеваться???? Невозможно уехать до работы!!!! 80 маршрут постоянно битком, альтернативы без пересадок доехать - нет! А с пересадками ездить - зарплаты такой нет!!!!
14:10:27 18-12-2024
про 17й маршрут есть новости? вроде бы писали что тендер проведут и тишина
15:30:26 18-12-2024
Гость (14:10:27 18-12-2024) про 17й маршрут есть новости? вроде бы писали что тендер про... Писала в администрацию, мне ответили: "Комитетом проводился электронный аукцион на выполнение работ, связанных с осуществлением перевозок пассажиров и багажа по муниципальному маршруту
регулярных перевозок №17. По результатам проведения аукциона не подано ни
одной заявки, аукцион признан несостоявшимся."
15:43:30 18-12-2024
Мавруша (15:30:26 18-12-2024) Писала в администрацию, мне ответили: "Комитетом проводился ... дураков работать за бесплатно не нашлось. Селяви. Повторение скоро и на остальных маршрутах.
15:52:36 18-12-2024
Гость (15:43:30 18-12-2024) дураков работать за бесплатно не нашлось. Селяви. Повторение... А с чего бесплатно? Полные большие автобусы ходили.
16:24:13 18-12-2024
Гость (15:52:36 18-12-2024) А с чего бесплатно? Полные большие автобусы ходили.... А с того, что тарифы не соответствуют стоимости перевозок. Скоро все перевозчики разбегутся и аля -удю.
08:45:41 19-12-2024
Гость (16:24:13 18-12-2024) А с того, что тарифы не соответствуют стоимости перевозок. С... Да ладно, в Томске выгодно возить за 29 руб. в автобусах и 27 руб. в трамваях, а в Барнауле за 35 не выгодно? Ты или перевозчик, или считать не умеешь.
09:08:22 19-12-2024
Гость (16:24:13 18-12-2024) А с того, что тарифы не соответствуют стоимости перевозок. С...
Знаете ли вы, что тот же ИП Еньшин А.П. (у которого недавно забрали маршрут) занимается пассажирскими перевозками лет 20 точно. Тарифы не соответствуют, а он работал. Как же он умудрялся столько лет при "убыточном" бизнесе не разориться? Наверное где то подрабатывал и вкладывал в газельки?
09:28:12 19-12-2024
Гость (15:43:30 18-12-2024) дураков работать за бесплатно не нашлось. Селяви. Повторение... Ни хрена себе,за бесплатно !!! Коллега хвастает , что у неё муж зарабатывает на газели под 150 и выше!!!
15:30:13 18-12-2024
ну с маршрутчиками понятно а вот другие водители просто не хотят за педофилию и домогательства сесть.
мало ли что звизданет в голову матери одиночке.
надо было не рожать а карьеру строить глядишь на машине бы ездила в тепле и дите не мёрзло
15:46:35 18-12-2024
Олег (15:30:13 18-12-2024) ну с маршрутчиками понятно а вот другие водители просто не х... поделитесь секретом-как построить карьеру одинокой многодетной матери? вам,мужчинам,виднее же
про педофилию-у вас явно недобрые в голове,такое выдумать.в мороз женщине с ребенком на дороге не помочь? человечнее надо быть,карма вещь злопамятная
16:10:12 18-12-2024
Гость (15:46:35 18-12-2024) поделитесь секретом-как построить карьеру одинокой многодетн... откуда многодетность, если одинокая? где отцы детей? почему все вешается на женщину?
16:07:00 18-12-2024
Олег (15:30:13 18-12-2024) ну с маршрутчиками понятно а вот другие водители просто не х... Да, таких много- на машине, с молодым любовником, с потдтянутой маской лица и вооще неплохо выглядящих, но... родить уже не получится- впереди лишь старость, забвение, предательство и одинокая смерть в кругу 20-ти кошек.
15:48:41 18-12-2024
судя по минусам,градус ненависти к женщинам и детям не понятен. понятно,почему нас с такой скоростью замещают ценные специалисты. сами друга друга сожрать готовы
16:10:43 18-12-2024
Размножаться любят а создать условия не хотят. Я прежде чем завести детей, купила машину и незавишу больше от ОТ. да и такси есть... детей ей не жалко совсем.
16:28:47 18-12-2024
Гость (16:10:43 18-12-2024) Размножаться любят а создать условия не хотят. Я прежде чем ... Жизнь полна неожиданностей. Сегодня не зависишь, а завтра всё может быть по - другому. Потеряешь здоровье, близкого человека, лишишься дохода, да мало ли...
16:49:27 18-12-2024
Пора стерилизовать женщину!
Надоела своим нытьём всем ..
18:00:07 18-12-2024
За подвоз попутчика могут штрафануть на 15 тысяч рублей.
19:36:54 18-12-2024
судя по минусам,градус ненависти к женщинам и детям не понятен.---- да не к женщинам и детям, а к тем, кто нарожает, не думая головой, а потом ноет везде, что все им должны!
20:01:04 18-12-2024
Гость (19:36:54 18-12-2024) судя по минусам,градус ненависти к женщинам и детям не понят... ты сторонник чайлдфри?
20:04:13 18-12-2024
Поехали в частник к лесу...
Теперь все должны
20:24:54 18-12-2024
Дайте этой женщине кто-нибудь деревянные лыжи, палки, и рюкзак для младенца и пусть топает своими лыжами...
Надоело читать про отдаленную деревню где женщина от 5 мужчин нарожала кучу детей и ей все должны...
21:31:53 18-12-2024
Судя по комментариям, федеральное правительство подтянулось.
07:32:17 19-12-2024
Ну и комменты, сплошные злость и ненависть и осуждение... Речь о том что плохо ходит транспорт. Если бы в статье просто написали о человеке, который не мог уехать, вы бы даже её не откоыли. А так у вас хоть извилины пошевелились. Ох, наверно я вас обидел, простите:(
13:22:46 19-12-2024
Видел эту женщину когда ехал на работу. Голосовала с ребенком на руках стоя на середине остановочного кармана. Даже двигаясь в правой полосе расценил ее как помеху на дороге. Еле сдержал нецензурную ругань. С ОТ в Барнауле действительно беда. если бы 59 ходил регулярно - я бы пересел с личного транспорта на маршрутку.