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В Барнауле до 2025 года перекроют улицу Германа Титова

Ограничение введут в районе здания № 35б

17 декабря 2024, 09:50, ИА Амител

Знак "Стоп" / Фото: pxhere.com
Знак "Стоп" / Фото: pxhere.com

В Барнауле временно ограничат движение на участке улицы Германа Титова, сообщили в мэрии.

Проезд закроют в районе здания № 35б с 08:00 19 декабря до 20:00 2 января.

Причина – аварийные работы на сетях теплоснабжения.

Водителей просят быть внимательными и планировать маршрут заранее.

Барнаул дорожное движение

Комментарии 2

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Гость

10:44:17 17-12-2024

"Лето красное пропели..."

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Гость

12:34:09 18-12-2024

Гость (10:44:17 17-12-2024) "Лето красное пропели..."... Лето красное это вы может и пропели по курортам в принципе можете без отопления сидеть

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