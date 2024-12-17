В Барнауле до 2025 года перекроют улицу Германа Титова
Ограничение введут в районе здания № 35б
17 декабря 2024, 09:50, ИА Амител
Знак "Стоп" / Фото: pxhere.com
В Барнауле временно ограничат движение на участке улицы Германа Титова, сообщили в мэрии.
Проезд закроют в районе здания № 35б с 08:00 19 декабря до 20:00 2 января.
Причина – аварийные работы на сетях теплоснабжения.
Водителей просят быть внимательными и планировать маршрут заранее.
10:44:17 17-12-2024
"Лето красное пропели..."
12:34:09 18-12-2024
Гость (10:44:17 17-12-2024) "Лето красное пропели..."... Лето красное это вы может и пропели по курортам в принципе можете без отопления сидеть