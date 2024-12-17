В Барнауле до 2025 года перекроют улицу Германа Титова

Ограничение введут в районе здания № 35б

17 декабря 2024, 09:50, ИА Амител

Знак "Стоп" / Фото: pxhere.com

В Барнауле временно ограничат движение на участке улицы Германа Титова, сообщили в мэрии.

Проезд закроют в районе здания № 35б с 08:00 19 декабря до 20:00 2 января.

Причина – аварийные работы на сетях теплоснабжения.

Водителей просят быть внимательными и планировать маршрут заранее.