Одна отлупасила сковородкой. Об отношениях Шукшина с женщинами, Тарковским и властью

Шукшин любил сложных женщин и ненавидел Андрея Тарковского

30 июля 2024, 09:45, ИА Амител

Ежегодно в Алтайском крае вспоминают знаменитого земляка – режиссера, писателя и актера Василия Шукшина. И к его 95-летию, которое отмечали на прошлой неделе, казалось бы, в его биографии уже не должно остаться ни одного неизвестного эпизода. И тем не менее совсем недавно еще один известный в Алтайском крае писатель Михаил Гундарин в соавторстве с Евгением Поповым выпустили книгу "Василий Макарович". На ее страницах авторы опровергают (документально) разные слухи и мифы о Шукшине. Зачем он носил сапоги, завидовал ли Андрею Тарковскому, правда ли, что много пил. И каких женщин любил. Обо всем этом и многом другом говорим с Михаилом Гундариным в "Переговорке" на amic.ru.

А по этой ссылке посмотрите первую часть "Переговорки" о Шукшине – как о нем сегодня рассказывают в музее в его родных Сростках.

Кто в "Переговорке"



Гундарин Михаил Вячеславович, писатель и публицист.

Родился в 1968 году в Горьковской области. В Барнауле жил с 6 лет.

Окончил журфак МГУ имени Ломоносова. После учебы вернулся в Барнаул.

С 1991 года более 25 лет проработал в АлтГУ, был завкафедрой, завотделением рекламы и связей с общественностью.

Параллельно работал в медиа: на телевидении и в газетах.

Выпустил более 10 книг стихов и прозы.

С 2017 года живет и работает в Москве (преподает в вузах), занимается литературной деятельностью.

Лауреат, финалист и полуфиналист литературных премий "Русский Гофман", "Гипертекст", "Большая книга", "Ясная Поляна", "Неистовый Виссарион" и др.

Кандидат философских наук, доцент.

02:22 А, может быть, Шукшин – звезда только для Алтая, а для всех остальных уже уходящая натура? "Предположение правильное", – говорит Гундарин. И рассказывает, почему Шукшин сегодня гораздо актуальнее в отличие от своих многих знаменитых современников.

03:57 Кто такой Шукшин – писатель или кинематографист?

04:44 Чего стеснялся Василий Шукшин и за что жестко критиковал молодую Людмилу Гурченко. А также о том, как боролся с "узкобрючниками" и "стилягами".

06:41 О том, как Шукшин сам стал прогульщиком, за что его едва не исключили из ВГИК.

07:15 "Одна отлупасила сковородкой, другая дала пинка с лестницы так, что лопнула юбка". Как Шукшину доставалось от его женщин?

08:08 Знаменитые сапоги Шукшина – это хайп или его искренние убеждения? "Он и попал во ВГИК за эти сапоги", – рассказывает о тайном смысле этой обуви Михаил Гундарин.

10:32 Почему Василий Шукшин советовал уезжать из провинции молодому коллеге-писателю.

12:05 Как Василий Шукшин ускорил свою смерть?

13:32 "Его привлекали яркие и сложные женщины". О романе Шукшина и Беллы Ахмадулиной. И о том, как она заставляла его снять сапоги. "А что было в сапогах?" – задает вопрос Гундарин.

15:53 "Соперники с первого курса и почти до смерти". Почему Шукшин не любил Андрея Тарковского и из-за чего устроил истерику, после того как их обоих наградили.

18:11 "Никакой идиллии не видел, фильм в Сростках снимать не хотел, о земляках отзывался нелицеприятно". Об отношениях Шукшина и малой родины. Земляки его тоже не любили, рассказывает биограф. А сейчас вот он их "кормит".

20:48 Почему Шукшин так и не снял фильм о Степане Разине, о котором долго мечтал. И как съемки в фильме Бондарчука "Они сражались за Родину" могли бы ему помочь.

22:05 Что вообще значила для Василия Макаровича фигура Степана Разина?

23:50 "Его критиковали для того, чтобы он не "зарывался". Об отношениях звезды и власти.

24:57 Правда ли, что у Шукшина были большие проблемы с алкоголем?

27:01 Как связаны слухи о неслучайной смерти Шукшина и народная любовь.