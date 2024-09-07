Типовую "свечку" возведут в центре Барнаула под боком у здания элеватора

Проект рассмотрели на заседании градсовета

07 сентября 2024, 09:00, ИА Амител

Проект дома на улице Интернациональной в Барнауле

Многоэтажный дом с подземной парковкой построят по адресу улица Интернациональная, 8, в центре Барнаула рядом с элеватором. Проект рассмотрели 5 сентября на заседании градсовета. В целом эксперты назвали здание "типовым, но симпатичным", но сделали проектировщикам ряд замечаний. Рассказываем, какие именно.

Что за здание построят?

Проект 15-этажного дома по заказу ООО СЗ "Восход" разработала "Мастерская Золотова" при поддержке компании ООО "Домус плюс". Его в ходе градсовета лично представлял архитектор Владимир Золотов.

Дом расположится в микрорайоне, который возвели более 10 лет назад, в границах проспекта Комсомольского, улицы Интернациональной и Промышленной. Рядом – три высотных дома, а также барнаульский элеватор.

По проекту у нового здания будет транзитный вестибюль по первому этажу, подземная парковка. Доступ на подземную парковку под территорией дома будет обеспечен по пандусу южной стороны и двум лестницам выхода на улицу. Здесь также разместят кладовые для жильцов. Также предусмотрена детская площадка, зона для мусорных контейнеров.

Большое внимание Владимир Золотов уделил оформлению дома. В качестве ориентира он взял соседние дома с преобладанием желтых оттенков. Также сделают просторный тротуар вдоль улицы Промышленной. Предполагается вечерняя подсветка.

Что сказали о проекте эксперты?

В целом отнеслись спокойно к высотке. Сергей Боженко назвал ее "типовой, но симпатичной".

Барнаульский архитектор Александр Деринг предложил пересмотреть пешеходную среду в данной части города, потому что тротуары "разорваны" и нет единого маршрута.

"Промышленная улица более активной становится с застройкой. К ней вообще отношение другое – это не улица, где фуры будут ездить. Ее переоценка в последнее время произошла по генплану, по всему. Поэтому здесь нужно, конечно, уделять внимание пешеходному трафику", – пояснил Александр Деринг.

С ним согласился и барнаульский предприниматель Евгений Носенко, который также предложил проработать вопрос с тротуаром по соседству.

"Выше здесь улица Анатолия и другие все разорваны. Нет единого пространства, нет возможности проехать инвалидам на колясках. Я бы порекомендовал очень сильно поработать с пешеходно-транспортной зоной", – отметил Евгений Носенко.

А вот первый заместитель главы администрации Барнаула Андрей Федоров предложил пересмотреть дизайн фасада здания, сделав его более интересным.

Владимир Золотов ответил, что варианты уже есть, но заказчика они не устроили.

"Они более динамичные по цветовой гамме и с графичным рисунком, развивающимся по спирали. Цветовая гамма более сдержанная – в серых тонах, и иным видом фасадной подсветки – по верхнему контуру здания и пояску, отделяющей первые два этажа от остальной части здания", – пояснил Владимир Золотов.

В итоге члены градсовета приняли проект, но предложили пересмотреть дизайн фасада.