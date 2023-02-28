Ограничение на воздушные полеты над Санкт-Петербургом сняли

Первые самолёты уже отправились в аэропорт Пулково на посадку

28 февраля 2023, 16:07, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Ограничение на полёты в небе над Санкт-Петербургом снято. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник, план "Ковёр", который объявляли ранее, отменён.

Отмечается, что авиаперелёты из Пулково будут возобновлены в ближайшее время. Согласно сервису FlightRadar, первые самолёты уже отправились на посадку в Санкт-Петербург.

Напомним, что ранее над городом ввели план "Ковёр" из-за неопознанного летающего объекта. Подобный сигнал подаётся при незаконном пересечении границы или появлении неопознанного летающего объекта.

Местное издание "Фонтанка" сообщало, что неопознанный летающий объект был замечен в 160-200 километрах от Санкт-Петербурга. Источник, близкий к правительству Северной столицы, подтвердил, что небо закрыто из-за неопознанного летающего объекта. В воздух подняты истребители.