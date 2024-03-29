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В Барнауле перекрыли часть улицы Попова из-за подтопления

Водителей призвали искать пути объезд

29 марта 2024, 16:20, ИА Амител

Улицу Попова затопило в Барнауле / Фото: t.me/brnl01
Улицу Попова затопило в Барнауле / Фото: t.me/brnl01

В Барнауле ограничили движение транспорта по четной стороне улицы Попова от Энтузиастов до Павловского тракта, сообщили в мэрии.

На такой шаг пошли по причине подтопления улицы Попова талыми водами. На участке уже работают специалисты "Автодорстроя".

Водителей призвали с пониманием отнестись к ситуации и выбирать пути объезда заранее. Сроки открытия дороги не уточняются.

Барнаул дорожное движение

Комментарии 11

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Гость

16:29:56 29-03-2024

Держитесь,люди,скоро лето.

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Гость

16:40:14 29-03-2024

А как же линевка за миллионы???? что с ней стало???

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Гость

11:57:56 30-03-2024

Гость (16:40:14 29-03-2024) А как же линевка за миллионы???? что с ней стало???... ее засыпали грязью с Оби. Миллионы КАМАЗов возили грязь в город "не покладая рук". Оглянитесь, вы разве не видите ее? вот она не только на тротуарах, дорогах, газонах и у вас на обуви, она еще и там.

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Владимир

16:41:15 29-03-2024

А как-же реконструкция ливневки? Крайнего как всегда нет.

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Гость

16:43:22 29-03-2024

а что там опять с ливневками

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Гость

18:31:12 29-03-2024

Ливневки работают в ливни, а сейчас всего лишь таяние снега. Ждем ливни, тогда и спросим. Вопрос только - с кого спрашивать? А не с кого. Транспортники заняты покупкой машины с кожаным салоном.

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Гость

18:34:19 29-03-2024

Годами ничего вразумительного, нужного, правильного не делается. В головах только идеи, проекты, проЖекты, стартапы и прочая лабудень для освоения бюджетных денег.

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Гость

20:07:07 29-03-2024

Мы это понимаем,пару дней потерпим.Главное единение.

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Рак

21:23:20 29-03-2024

Дорожники открыли все ОДНУ ливневку. Других просто нет)))) . Зачем там надо было мыть коллектор за миллион там не одна крышка колодцев не подпрыгивает. Как на ленинском. Значит коллектор справляется. Лучше бы ливневок наделали. Так просто деньги списали через фирму....

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Жора

22:30:11 29-03-2024

В любом случае мужикам с автодора респект. Что они знают где эта единственная ливневка. Нормально боятся молодцы.

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Гога

01:27:56 30-03-2024

А там ещё и ливнёвки есть?

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