В Барнауле перекрыли часть улицы Попова из-за подтопления

Водителей призвали искать пути объезд

29 марта 2024, 16:20, ИА Амител

Улицу Попова затопило в Барнауле / Фото: t.me/brnl01

В Барнауле ограничили движение транспорта по четной стороне улицы Попова от Энтузиастов до Павловского тракта, сообщили в мэрии.

На такой шаг пошли по причине подтопления улицы Попова талыми водами. На участке уже работают специалисты "Автодорстроя".

Водителей призвали с пониманием отнестись к ситуации и выбирать пути объезда заранее. Сроки открытия дороги не уточняются.