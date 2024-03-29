Уровень воды продолжает повышаться

29 марта 2024, 09:30, ИА Амител

Паводок / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Уровень подтопления превышен в реке Алей в районе города Рубцовска. Критической отметки в 560 сантиметров вода достигла вечером 28 марта, утром 29 марта река на 17 сантиметров превысила её. Об этом сообщила amic.ru ведущий инженер отдела гидрологии алтайского Гидрометцентра Ольга Прахт.

"В Рубцовске на реке Алей критическая отметка пройдена. На 08.00 уровень воды составил 577 сантиметров, подъем продолжается. В районе Старо-Алейского также идет повышение уровней, но здесь небольшой запас еще есть: до отметки подтопления 29 сантиметров", — рассказала Ольга Прахт.

По всем рекам Алтайского края фиксируются подъемы уровней, но они незначительные, добавила эксперт. В ближайшее время гидрологи ожидают вскрытие Чарыша.

Как ранее сообщал amic.ru, в Алтайском крае сейчас действуют сразу три штормовых предупреждения из-за угрозы подтопления: в Рубцовске и Старо-Алейском сохраняется вероятность подтопления Алеем, Река Чарыш угрожает селу Белоглазово.